لمرضى ضغط الدم .. هذه الرياضة ستتسبب بانخفاضه تجنبوها

تعتبر مشكلة ضغط الدم ، من أهم المشاكل التي يمكن أن تصيب قسماً كبيراً من الناس إلا أنهم يمكن أن يستفيدوا من عدة تمارين رياضية .

فتمارين ‫الاسترخاء لها فائدة كبيرة لمرضى ارتفاع الضغط ، نظراً لكونها تحارب ‫التوتر النفسي الذي يتسبب في ارتفاعه.

تأثير اليوغا على ضغط الدم

إن اليوغا هي تمرين فيزيائي وروحي وعقلي انطلق من الهند ، فهو يجمع بين الحركات اللطيفة و التحكم في التنفس و التركيز و التأمل.

تساعد اليوغا بالفعل على خفض ضغط الدم ، وهذا ما أكّدته أحدث دراسة علمية أجراها علماء في جامعة بنسلفانيا ، نشرت في عام 2016 .

فكان الانخفاض في ضغط الدم أكبر في المجموعات التي تمارس اليوغا وحدها ، أو اليوغا بالإضافة إلى التمارين والتغييرات الغذائية.

ومع ذلك ، فإن التغييرات في ضغط الدم عند المشاركين في المجموعة التي مارست اليوغا فقط لم تستمر على هذه الحال بعد 24 أسبوعاً.

أّمّا عن الأسباب المحتملة لخفض اليوغا لضغط الدم ، فإن النشاط البدني يساعد على تنشيط الدم ويضمن وصوله إلى كلّ أعضاء الجسم ، خصوصاً القلب.

كما أن اليوغا يحفّز من إطلاق هرمونات السعادة ، أي السيروتونين و الدوبامين ، مقابل الحدّ من إفراز هرمونات التوتر، ما يعمل على خفض ضـغط الـدم الذي تكمن وراءه أسباب نفسية.

بعض النصائح لخفض ضغط الدم

– إلى جانب ممارسة اليوغا ، من المهم أن تحرصوا على اتباع نظام غذائي صحي خالي تماماً من السكريات و الدهون المشبعة وغنيّ بالألياف الغذائية والبروتينات.

– كما من المفيد أيضاً ان يمارس الشخص الذي يعاني من مشاكل في ضـغط الـدم ، التمارين الرياضة لمدة لا تقلّ عن 30 دقيقة في اليوم.

يشار إلى أن معدل ضغط الدم الطبيعي من 18 إلى 19 سنة يكون 117/77 ، فيما يكون 120/79 من 20 إلى 24 سنة ليرتفع وصولاً إلى 122/81 من 30 إلى 34 سنة على أن يصبح 29/85 من 50 إلى 54 سنة ، ليكون من 60 إلى 64 سنة المعدل الطبيعي لضغط الدم 134/87.