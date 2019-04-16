أهم الاخبار

الأخبار السورية

أخبار محليةمحليات

عملية نادرة في سوريا .. استئصال مرارتين من بطن مريض

الأخبارعربي ودولي

بالفيديو .. لحظة استقالة سعد الحريري من الحكومة البنانية

محلياتأخبار محلية

توضيح من وزارة الكهرباء حول برنامج تقنين ريف دمشق

محلياتأخبار محلية

كهرباء حمص تعلن عن برنامج التقنين الكهربائي في المحافظة

آخر الأخبار

رياضة

بالفيديو : كاكا ينال بطاقة صفورة من حكمة من أجل صورة…

تكنولوجيا

شركة “آبل” تبهر العالم بهاتفها الذكي الجديد…

رياضة

رسمياً .. وكيل أعمال غاريث بيل يكشف حقيقة رحيله عن ريال…

رياضة

مدرب في الدوري السوري: نتعامل مع اللاعبين كما يتعامل…

أخبار محلية

عملية نادرة في سوريا .. استئصال مرارتين من بطن مريض

رياضة

بالفيديو : برشلونة يسحق بلد الوليد (1/5).. هدف عالمي من…

حوادث

حوادث

الإمارات .. محاكمة شاب أرسل لحبيبته عبر واتساب “بحبك”

اشتكت فتاة في الإمارات على حبيبها بتهمة ازعاجها على تطبيق واتساب وإرساله الكثير من الرسائل الغرامية لها. وبحسب…
منوعات

بالصور .. طريق يبتلع حافلة ركاب خلال سيرها في الشارع

أثارت حادثة ابتلاع طريق في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية لحافلة ركاب كبيرة، دهشة واستغراب الكثيرين .…

اتهمها بحركات خدشت حياءه .. شاب كويتي يشكو فتاة للقضاء

قدم سائق سيارة في الكويت شكوى ضد فتاة تقود سيارة أخرى ، واتهمها بالقيام بحركات فاضحة خدشت حياءه. ونشرت صحيفة "…

جريمة مروعة… رجل مصري يقتل زوجته بسبب “الملوخية”

أقدم رجل مصري على ارتكاب جريمة قتل بحق زوجته بسبب إعدادها طعاماً لم يكن يرغبه. وأفاد الأمن المصري أنه بعد…

وقف على ظهر تمساح ظناً أنه قطعة خشب … وهكذا كانت النتيجة

تعرض صياد لهجوم من قبل تمساح مفترس في جزيرة كروكر قبالة ساحل شمال أستراليا. وأفاد الصياد إلستون لامي لامي، الذي…

ظبي ينتقم من صياد أطلق النار عليه… فقتله بضربة قاضية

قتل ظبي أحد الصيادين في ولاية أركنساس الأمريكية كان يحاول قتله فضربه بشدة حتى فارق الحياة. وأفاد مصدر إعلامي…

جريمة بشعة وسط دمشق .. شاب يقتل شقيقته بمطرقة حديد !

أقدم شاب على ارتكاب جريمة قتل بحق شقيقته حيث قام بضربها على رأسها بمطرقة ثقيلة وحاول إيهام الشرطة بأنها وقعت عن…

في الأردن … رجل يقتل زوجته ويطعن ابنتيه ثم ينتحر

أقدم رجل في الأردن على قتل زوجته وطعن ابنتيه ثم انتحر بعدها مباشرة برمي نفسه من شرفة المنزل. وأفادت وكالة "عمون"…

اقتصاد

مال و أعمال

ارتفاع سعر الدولار و الذهب في سوريا .. جدول أسعار الصرف اليوم

اقتصاد

مال و أعمال

ارتفاع سعر الدولار و الذهب في سوريا .. جدول أسعار الصرف اليوم

مال و أعمال

انخفاض سعر الدولار مقابل الليرة السورية .. و توقعات بانحداره بقوة

مال و أعمال

سوريا.. مصادر: بدء ضخ الدولار عبر شركات الصرافة اليوم الأحد!

مال و أعمال

خبير اقتصادي يقترح مشروع مترو بين دمشق وحلب

الأخبار السورية

حوادث

آخر الأخبار

تكنولوجيا

شركة “آبل” تبهر العالم بهاتفها الذكي الجديد…

أخبار محلية

عملية نادرة في سوريا .. استئصال مرارتين من بطن مريض

الأخبار

بالفيديو .. لحظة استقالة سعد الحريري من الحكومة البنانية

محليات

توضيح من وزارة الكهرباء حول برنامج تقنين ريف دمشق

تكنولوجيا

تحذير لمستخدمي نظام ” أندرويد “……

محليات

كهرباء حمص تعلن عن برنامج التقنين الكهربائي في المحافظة

أخبار الفن

عربي ودولي

الأخبار

بالفيديو .. لحظة استقالة سعد الحريري من الحكومة البنانية

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالته من الحكومة في لبنان وذلك بعد أيام من استمرار الاحتجاجات وقال…
الأخبار

سيناتور أمريكي : أردوغان ارتكب أكبر خطأ في حياته

الأخبار

إيران ترجح تعرض ناقلة النفط “سينوبا” لهجوم…

الأخبار

الكونغرس يهدد أردوغان بعقوبات “قاسية جداً”

الأخبار

الجزائر تعلن تضامنها مع سوريا في مواجهة “العدوان…

أخبار الفن

أخبار الفن

فيفي عبده ترقص أمام محمد عبده وتثير الجدل ( صورة )

أخبار الفن

الفنانة ليليا الأطرش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها (…

أخبار الفن

ديمة قندلفت : أحب تيم حسن ( فيديو )

أخبار الفن

الكويتية حليمة بولند ترفض عرض الزواج .. والسبب المهر…

أخبار الفن

دانا جبر تستعرض لياقتها البدنية في النادي الرياضي (…

فيديو

منوعات

بالفيديو … شاهد “الرجل الطائر” يحلق في سماء الرياض 

منوعات

موقف مفاجئ تتعرض له مذيعة لبنانية على الهواء مباشرة (فيديو)

منوعات

فيديو لشقيقة كيم كاردشيان يحطم رقماً قياسياً بعدد المشاهدات

منوعات

بالفيديو… توقعات ميشال حايك عن لبنان تتحقق !

تكنولوجيا

تكنولوجيا

شركة “آبل” تبهر العالم بهاتفها الذكي الجديد .. آيفون 5G

تستعد شركة آبل لطرح هاتفها الجديد من آيفون ، والذي سيشكل ثورة في عالم الانترت وخاصة أنه سيكون بمقدوره دعم شريح الجيل الخامس . ونشرت صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" أن شركة آبل ستطلق…

تحذير لمستخدمي نظام ” أندرويد “… تطبيقات خطيرة عليك حذفها فوراً

5 ميزات غير مسبوقة أضيفت لتطبيق واتساب إحداها “التدمير الذاتي”

شكل جديد لـ ” واتساب ” وميزات استثنائية

رياضة

رياضة

بالفيديو : كاكا ينال بطاقة صفورة من حكمة من أجل صورة سيلفي

خلال مباراة ودية شارك فيها قدامى منتخب البرازيل في مدينة حيفا، حصل موقف طريف كانت بطله النجم كاكا . فأثناء…
رياضة

رسمياً .. وكيل أعمال غاريث بيل يكشف حقيقة رحيله عن ريال…

رياضة

مدرب في الدوري السوري: نتعامل مع اللاعبين كما يتعامل الشعراء…

رياضة

بالفيديو : برشلونة يسحق بلد الوليد (1/5).. هدف عالمي من ميسي

رياضة

ثلاثة مدربين على وشك الإقالة في الدوري السوري .. تعرف عليهم

صحة

منوعات

حبة البركة .. علاج لمرض البرص .. كيف تقوم بذلك ؟

لجأ القدماء لمواد طبيعية في علاج بعض الأمراض، منها مرض البرص الذي هو عبارة عن اضطرابات صبغة في جلد وبشرة الإنسان ، وينتج عن تدمر العديد من الخلايا التي هي في الأساس مسؤولة عن إنتاج…

طريقتان لصنع حلويات باردة وسهلة سيفضلها أطفالك

ما حقيقة توقف القلب عند العطاس … هذا تفسير ما يحدث

قريباً … الإمارات تطرح بخاخ فعّال لعلاج الاكتئاب

عدة فيتامينات تزيد الوزن إن تم تناولها بشكل منتظم.. ماهي؟

مختارات

مختارات

فتاة تنام لشهرين متتالين تلقّب بـ “الجميلة النائمة”

وباء قاتل محتمل انتشاره خلال ساعات حول العالم .. وهذه أسبابه

علماء يكتشفون طريقة لاستخراج الماء على سطح القمر

إحدى كليات الهند تجري تجربة غريبة لمنع الغش

أهم الاقسام

فيديو

منوعات

بالفيديو … شاهد “الرجل الطائر” يحلق في سماء الرياض 

منوعات

موقف مفاجئ تتعرض له مذيعة لبنانية على الهواء مباشرة (فيديو)

منوعات

فيديو لشقيقة كيم كاردشيان يحطم رقماً قياسياً بعدد المشاهدات

منوعات

بالفيديو… توقعات ميشال حايك عن لبنان تتحقق !

أهم الاقسام

عربي ودولي

تكنولوجيا

رياضة

صحة

مختارات

مختارات

فتاة تنام لشهرين متتالين تلقّب بـ “الجميلة النائمة”

وباء قاتل محتمل انتشاره خلال ساعات حول العالم .. وهذه أسبابه

علماء يكتشفون طريقة لاستخراج الماء على سطح القمر

إحدى كليات الهند تجري تجربة غريبة لمنع الغش