حبة البركة .. علاج لمرض البرص .. كيف تقوم بذلك ؟

لجأ القدماء لمواد طبيعية في علاج بعض الأمراض، منها مرض البرص الذي هو عبارة عن اضطرابات صبغة في جلد وبشرة الإنسان ، وينتج عن تدمر العديد من الخلايا التي هي في الأساس مسؤولة عن إنتاج…