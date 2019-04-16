أهم الاخبار
- فيفي عبده ترقص أمام محمد عبده وتثير الجدل ( صورة )
- بالفيديو : كاكا ينال بطاقة صفورة من حكمة من أجل صورة سيلفي
- شركة “آبل” تبهر العالم بهاتفها الذكي الجديد .. آيفون 5G
- حبة البركة .. علاج لمرض البرص .. كيف تقوم بذلك ؟
- الإمارات .. محاكمة شاب أرسل لحبيبته عبر واتساب “بحبك”
- بالصور .. طريق يبتلع حافلة ركاب خلال سيرها في الشارع
- اتهمها بحركات خدشت حياءه .. شاب كويتي يشكو فتاة للقضاء
- طريقتان لصنع حلويات باردة وسهلة سيفضلها أطفالك
- الفنانة ليليا الأطرش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها ( صورة )
- ديمة قندلفت : أحب تيم حسن ( فيديو )
آخر الأخبار
الإمارات .. محاكمة شاب أرسل لحبيبته عبر واتساب “بحبك”
اشتكت فتاة في الإمارات على حبيبها بتهمة ازعاجها على تطبيق واتساب وإرساله الكثير من الرسائل الغرامية لها. وبحسب…
بالصور .. طريق يبتلع حافلة ركاب خلال سيرها في الشارع
أثارت حادثة ابتلاع طريق في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية لحافلة ركاب كبيرة، دهشة واستغراب الكثيرين .…
اتهمها بحركات خدشت حياءه .. شاب كويتي يشكو فتاة للقضاء
قدم سائق سيارة في الكويت شكوى ضد فتاة تقود سيارة أخرى ، واتهمها بالقيام بحركات فاضحة خدشت حياءه. ونشرت صحيفة "…
جريمة مروعة… رجل مصري يقتل زوجته بسبب “الملوخية”
أقدم رجل مصري على ارتكاب جريمة قتل بحق زوجته بسبب إعدادها طعاماً لم يكن يرغبه. وأفاد الأمن المصري أنه بعد…
وقف على ظهر تمساح ظناً أنه قطعة خشب … وهكذا كانت النتيجة
تعرض صياد لهجوم من قبل تمساح مفترس في جزيرة كروكر قبالة ساحل شمال أستراليا. وأفاد الصياد إلستون لامي لامي، الذي…
ظبي ينتقم من صياد أطلق النار عليه… فقتله بضربة قاضية
قتل ظبي أحد الصيادين في ولاية أركنساس الأمريكية كان يحاول قتله فضربه بشدة حتى فارق الحياة. وأفاد مصدر إعلامي…
جريمة بشعة وسط دمشق .. شاب يقتل شقيقته بمطرقة حديد !
أقدم شاب على ارتكاب جريمة قتل بحق شقيقته حيث قام بضربها على رأسها بمطرقة ثقيلة وحاول إيهام الشرطة بأنها وقعت عن…
في الأردن … رجل يقتل زوجته ويطعن ابنتيه ثم ينتحر
أقدم رجل في الأردن على قتل زوجته وطعن ابنتيه ثم انتحر بعدها مباشرة برمي نفسه من شرفة المنزل. وأفادت وكالة "عمون"…
الأخبار السورية
حوادث
الإمارات .. محاكمة شاب أرسل لحبيبته عبر واتساب “بحبك”
اشتكت فتاة في الإمارات على حبيبها بتهمة ازعاجها على تطبيق واتساب وإرساله الكثير من الرسائل الغرامية لها. وبحسب…
أخبار الفن
بالفيديو .. لحظة استقالة سعد الحريري من الحكومة البنانية
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالته من الحكومة في لبنان وذلك بعد أيام من استمرار الاحتجاجات وقال…
تكنولوجيا تطبيقات أندرويد جوال كمبيوتر
شركة “آبل” تبهر العالم بهاتفها الذكي الجديد .. آيفون 5G
تستعد شركة آبل لطرح هاتفها الجديد من آيفون ، والذي سيشكل ثورة في عالم الانترت وخاصة أنه سيكون بمقدوره دعم شريح الجيل الخامس . ونشرت صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" أن شركة آبل ستطلق…
بالفيديو : كاكا ينال بطاقة صفورة من حكمة من أجل صورة سيلفي
خلال مباراة ودية شارك فيها قدامى منتخب البرازيل في مدينة حيفا، حصل موقف طريف كانت بطله النجم كاكا . فأثناء…
حبة البركة .. علاج لمرض البرص .. كيف تقوم بذلك ؟
لجأ القدماء لمواد طبيعية في علاج بعض الأمراض، منها مرض البرص الذي هو عبارة عن اضطرابات صبغة في جلد وبشرة الإنسان ، وينتج عن تدمر العديد من الخلايا التي هي في الأساس مسؤولة عن إنتاج…
عربي ودولي
بالفيديو .. لحظة استقالة سعد الحريري من الحكومة البنانية
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالته من الحكومة في لبنان وذلك بعد أيام من استمرار الاحتجاجات وقال…
تكنولوجيا تطبيقات أندرويد جوال كمبيوتر
شركة “آبل” تبهر العالم بهاتفها الذكي الجديد .. آيفون 5G
تستعد شركة آبل لطرح هاتفها الجديد من آيفون ، والذي سيشكل ثورة في عالم الانترت وخاصة أنه سيكون بمقدوره دعم شريح الجيل الخامس . ونشرت صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" أن شركة آبل ستطلق…
رياضة
بالفيديو : كاكا ينال بطاقة صفورة من حكمة من أجل صورة سيلفي
خلال مباراة ودية شارك فيها قدامى منتخب البرازيل في مدينة حيفا، حصل موقف طريف كانت بطله النجم كاكا . فأثناء…
صحة
حبة البركة .. علاج لمرض البرص .. كيف تقوم بذلك ؟
لجأ القدماء لمواد طبيعية في علاج بعض الأمراض، منها مرض البرص الذي هو عبارة عن اضطرابات صبغة في جلد وبشرة الإنسان ، وينتج عن تدمر العديد من الخلايا التي هي في الأساس مسؤولة عن إنتاج…