قائمة بأخطر 10 أطعمة ومشروبات تضر بالصحة ... ابتعد عنها

نشر موقع “holistic health depot” المتخصص قائمة بأخطر عشر أطعمة ومشروبات قد تعرض صحة الإنسان للخطر.

وقدم الموقع أمثلة على أطعمة ومشروبات تحتوي عناصر غذائية يجب التقليل من تناولها مع اقتراح بدائل صحية لها، وهي :

أطعمة الحبوب المحلاة

تحتوي الحبوب المصنعة بأشكال شبيهه بالأرز والذرة والقمح والشوفان على الكثير من السكر،ربالتالي تعتبر غير صحية، لذلك ينصح بتناول الأرز الطبيعي والشوفان غير المصنع.

البطاطا المقلية

تسبب البطاطا المقلية الإصابة بالسمنة بسبب احتوائها على السعرات الحرارية العالية، كما تحتوي على كمية كبيرة من الأكريلاميد مما يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. لذلك ينصح بتناول البطاطا المسلوقة أو المطبوخة بدلاً عنها.

الخبز الأبيض

يستخدم القمح المكرر لصناعة الخبز ، ويحتوي القمح المكرر على قدر قليل من الألياف ونسبة كبيرة من السكريات، وعند استهلاك كميات كبيرة من الخبز الأبيض ترتفع نسبة السكر في الدم، لذلك بدلا من الخبز الأبيض يمكن تناول خبز القمح الكامل.

الشوكولاتة

تعتبر من أكثر الأنواع المطلوبة لدى الأطفال والبنات بشكل خاص، لكن غالبيتها تعتبر غير صحية، لاحتوائها على الدهون المصنعة والسكر ودقيق القمح المكرر، لذلك ينصح الخبراء بمراجعة مكونات الشوكولاتة قبل تناولها وتناول الأنواع السوداء منها التي تخلو من السكر.

البيتزا

تعد البيتزا من أكثر الوجبات السريعة شعبية، ولكن يكمن الضرر في تناول شطائر البيتزا بسبب احتواء بعضها على اللحوم المصنعة فضلاً عن التسخين المتكرر ، لذلك ينصح باختيار الأنواع الخالية من اللحوم المصنعة ويفضل تناول البيتزا المجهزة بالمنزل لأنها الأفضل.

أطعمة مقلية ومشوية

يعتبر الشواء والقلي من أكثر الطرق غير الصحية للطهي، بسبب تشكل بعض المركّبات الكيميائية عند تعرض أطعمة معينة لدرجات الحرارة، ونصحوا باختيار الوجبات الغذائية المطبوخة بطرق تقليدية أو على البخار.

اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة على المواد الحافظة التي تضر بالصحة وتصيب الإنسان بالكثير من الأمراض مثل النوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب وسرطان القولون، فلذلك ينصح بالابتعاد عنها وشراء اللحوم النية وطبخها.

مشروبات غازية ومحلاة

يؤدي تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية إلى التعرض لخطر الإصابة بالسمنة وأمراض السكري وأمراض القلب، وينصح الخبراء باستبدال مشروبات القهوة والشاي والصودا والمياه الغازية بمياه الشرب المضافة إليها قطعة من الليمون من أجل النكهةز

معظم عصائر الفاكهة

يعتقد الناس بأن عصائر الفاكهة صحية لأنها تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة، لكنها تشتمل أيضاً على كميات كبيرة من السكر السائل، إذ إن عصير التوت الأزرق والرمان من العصائر المفيدة للصحة على الرغم من وجود السكريات، وينصح الخبراء بتناول الفاكهة ناضجة دون عصرها.

اللبن الجاهز قليل الدسم

يقوم الكثير من الناس بشراء الزبادي الجاهز ، وذلك لأنه قليل الدسم و لا يحتوي على بكتيريا بسبب بسترة الحليب وبالتالي قتل كل بكتيريا، لذلك ينصح الخبراء باختيار الألبان كاملة الدسم.

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