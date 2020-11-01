معلومة مهمة يجهلها كثير من المرضى .. كيف يؤثر موسم الشتاء على ضغط الدم ؟

يعتبر ضغط الدم مشكلة صحية شائعة لدى 50٪ من الأشخاص على مستوى العالم، وينتج عنها ألم شديد، يتراوح بين قصور القلب والفشل الكلوي والشرايين والعينين المتضررة.

ارتفاع ضغط الدم يزيد في فصل الشتاء:

نقلت وكالة رويترز في دراسات سابقة عن باحثين أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط ، يمكن أن تسوء حالتهم في فصل الشتاء.

ونبه الباحثون إلى ضرورة مراعاة الناس لاحتمال صعوبة التحكم في ضغط دمائهم في فصل الشتاء وأن يكونوا أكثر احتراسا في هذا الوقت.

فانخفاض درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد الأمور سوءًا بالنسبة للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، والتي قد تؤدى إلى السكتة الدماغية أو النوبات القلبية.

وليس فقط التغيير في درجات الحرارة قد يؤثر على الضغط ، ولكن أيضا معدل التغيير له تأثير على ضغطك ، فالتغييرات في درجة الحرارة تسبب تقلص للعروق وضيق الأوردة الأضيق التي تتطلب المزيد من الضغط اللازم لدفع الدم، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على القلب والأوردة، مما تسبب في أضرار جسيمة في الجسم.