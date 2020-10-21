وزير المالية يوضح التعديلات الجديدة على الرواتب والمنحة المطروحة

صرح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن التعديلات الأخيرة على الرواتب والأجور والمنحة المالية نسعى من خلالها على تحسين الوضع المعيشي رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

وخلال حديث له عبر إذاعة “شام إف إم”، قال ياغي: “إن رفع الحد الأدنى المعفى وزيادة الشرائح الضريبية بموجب المرسوم 24 يعتبر زيادة على الرواتب بمعدل 15 % تقريباً”، و- الـ 50 ألف الأولى من الأجور أصبحت الضريبة عليها صفر، بمعنى الموظف الذي راتبه 50 ألف لا يوجد ضريبة على راتبه”، لافتاً إلى أن تطبيق المرسوم سيبدأ نهاية هذا الشهر للقطاع العام، ونهاية الشهر القادم للقطاع الخاص.

وأشار وزير المالية إلى أنه تم دراسة العدالة الضريبية بعد الزيادة الأخيرة للرواتب العام الماضي، وتم طرح المرسوم التشريعي الذي صدر اليوم، الذي حدد الحد الأدنى من الرواتب المعفية من الضرائب.

كما أفاد كنان بأن “المرسوم 25 والذي يتعلق بالمنحة المالية قد أقر للعاملين المدنيين والعسكريين في مختلف المؤسسات والوزارات يتقاضونها دون أي اقتطاع”.

وتابع: “تسعى لتوسيع الشرائح المستفيدة من المنحة، حيث تم تضمين العسكريين في الخدمة الإلزامية، وأما بالنسبة للمتقاعدين تم تحديد 40 ألف ليرة سورية كمنحة سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين أو أسرهم”.

وفي ختام حديثه أكد ياغي أنه كل ما توفرت موارد مالية جديدة تساعد على إقرار منحة مالية، سيتم ذلك للمساعدة في تحسن مستوى المعيشة.