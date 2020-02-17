إلى جانب فوائده الكثيرة للجسم.. إليكم العلاقة بين البيض و ضغط الدم

يعد البيض من الأطعمة القليلة التي يمكن أن تصنف على أنها من أنواع الأطعمة الخارقة فهو غني بالعناصر الغذائية، وبعضها نادر في النظام الغذائي الحديث ولكن، هل يمكن أن يزيد البيض من ضغط الدم ؟

وتحتوي البيضة إذا كانت متوسطة الحجم على ما يقارب 186 مليغراما من الكوليسترول أي نسبة 62 في المئة من الكمية الموصى بها ، ما يسمح بتناول من بيضة إلى 3 حبات من البيض يوميا في حال عدم المعاناة من أي مشكلة صحية.

هل يزيد البيض من ضغط الدم ؟

وفقا لدراسة نشرتها مجلة American Journal of Hypertension، يمكن أن يساعد البروتين الموجود في البيض في خفض ضغط الدم من خلال العمل في الجسم بنفس الطريقة التي يعمل بها مثبط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وهو نوع من أدوية ارتفاع الضغط ، ومع انخفاض خطر ارتفاع ضـغط الـدم يأتي انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب كذلك.

تذكروا أنه من المهم ان تتناولوا البيض على وجبة الإفطار، وحتى عند تناول باقي الوجبات في اليوم.

ولكن، تناول البيض المسلوق في وقت مبكر أو حتى خلال الوجبات الخفيفة، يشكل مصدرا رائعا للطاقة خلال اليوم الشاق والطويل.

بياض البيض يخفض ضغط الدم

يحتوي بياض البيض على مادة يطلق عليها اسم الببتيد، وهي توفر للجسم نسبة جيدة من البروتين ما يساهم في خفض ضـغط الـدم المرتفع.

فوائد أخرى للبيض

تقليل خطر الاصابة بالسرطان

البيض يساعد في تقليل خطر الاصابة بالسرطان. أظهرت دراسة أجريت عام 2011 من قبل علماء من جامعة هارفارد، توصلت إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في البيض قد تساعد في الحد من مخاطر الإصابة بكل من السرطان وأمراض القلب.

وعلى الرغم من أن طهي البيض يقلل من كمية مضادات الأكسدة بمقدار النصف، إلا أن البيض المسلوق او المقلي يحتوي على نفس كمية مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح، وفقا للباحثين.

زيادة الشعور بالشبع

يساعد البيض على تعزيز الشعور بالشبع من خلا ملء الأمعاء، فالبيض هو من الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من البروتين، ما يعزز كثيرا من الشعور بالشبع لساعات طويلة ويمنع الإفراط في تناول الطعام.

يسجل البيض درجة عالية على مقياس مؤشر الشبع، والذي يقيس قدرة الأطعمة على التسبب في الشعور بالامتلاء وتقليل تناول السعرات الحرارية في وقت لاحق.

صحة العين

يساعد اللوتين وزياكسانثين في البيض في منع الضمور البقعي، وهو السبب الرئيسي للعمى المرتبط بالعمر، والفيتامينات الأخرى في البيض أيضا تعزيز الرؤية الجيدة.