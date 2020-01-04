حبة ثوم صباحا ستخلصكم من السمنة الزائدة .. جربوا هذه الوصفة

يدخل الـ ثوم في الكثير من المأكولات الشعبية ويرافق العديد من أنواع اللحوم لا سيما الدجاج، الا انه وعلى الرغم من الرائحة التي قد يسببها تناول الثوم في الفم، فهو يحتوي على الكثير من الفوائد على صحة الانسان.

ويعتبر التنحيف واحدة منها قد لا تكون مدركة عند العديد من الأشخاص، ولذلك سنقدم لكم فوائد الثوم للتنحيف .

فوائد الـ ثوم للتنحيف

يصنف العديد من الخبراء في عالم التغذية الثوم بأنه ملك المواد الغذائية، انطلاقا من أنه يستخدم في العديد من المجالات أهمها الجمال والصحة، ومن فوائد الثوم أنه يدخل في عملية إنقاص الوزن.

وفي هذا الإطار، أثبتت الدراسات الكثيرة التي أجريت على فوائد الثوم للتنحيف أن الأشخاص الذين يتناولون الثوم في وجباتهم ينقص وزنهم، كما تقل مخازن الدهون لديهم.

ومن هنا يشدد الخبراء على ضرورة تناول ما لا يقل عن فص من الثوم على الريق الأمر الذي يساعد على حرق الدهون المتراكمة في جميع أنحاء الجسم، خصوصا وان الثوم هو من الاغذية التي تساعد على التخلص من الكرش بشكل نهائي.

وبالتالي فهو واحدا من العلاجات الطبيعية للتخلص من هذه المشكلة التي يعاني الكثيرون منها.

وصفة الـ ثوم للتنحيف

أما للأشخاص الذين يصعب عليهم تناول فص من الثوم على الريق يمكن اللجوء الى واحدة من الوصفات الطبيعية التي تساعدهن على الاستفادة من فوائد الثوم الجمة في هذا الاطار.

المكونات:

– خمسة فصوص من الثوم

– ثلاث حبات من الليمون الأصفر

– خمسة أكواب من الماء

– بقدونس

طريقة التحضير:

بعد تقشير الـ ثوم وتقطيع الليمون الى شرائح رقيقة، يوضع الماء على النار مع إضافة كل من فصوص الثوم وشرائح الليمون، ثم يترك ليغلي، ويضاف إليه البقدونس، ويبرد جيدا، ويصفى في وعاء مغلق، ويوضع الخليط في الثلاجة، وتشرب منه ثلاثة فناجين في اليوم بعد كل وجبة طعام.