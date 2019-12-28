كيف يؤثر ملك التوابل (الفلفل الأسود) على مرضى ضغط الدم ؟

يعرف الفلفل الأسود باسم “ملك التوابل” ويستخدم على نطاق واسع في أشهى المأكولات على النطاق العالمي وله تأثير خاص على مرضى ضغط الدم .

وينتمي الفلفل الأسود، إلى عائلة Piperaceae المتميزة بثمارها التي يتم تجفيفها وإضافتها إلى الأطعمة.

الفلفل الاسود و ضغط الدم

يعد الحد من تناول الصوديوم في النظام الغذائي ضروريا لخفض الضغط لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، لكن الفلفل الأسود قد يكون له تأثير معاكس.

فالبيبيرين (Piperine) هي المادة الموجودة في الفلفل الأسود والتي تمنحه الطعم الحار، تلعب دورا كبيرا في خفض ضغط الدم، وفقا لدراسة أجراها علماء من جامعة Comenus University ونشرتها مجلة Pubmed في العام 2010.

وحسب هذه الدراسة أيضا، فإن مادة البيبيرين قد أثبتت إمكانيتها على خفض ضغط الدم في الحيوانات ذات الضغط المرتفع وذات الضغط الطبيعي والمعتدل.

بعض الأعراض الجانبية للفلفل الأسود

– إن الفلفل الأسود يسبب حروق في المعدة عندما يتم تناوله بكميات كبيرة، وبحال وصلت إلى الرئتين، فقد تسبب الوفاة.

من هنا، يجب التحقق من كمية الفلفل الأسود التي يتم استهلاكها قبل إضافتها إلى الاطعمة.

– يمكن أن يسبب الفلفل الأسود الحرقة في العينين إذا دخل العين عن طريق الخطأ، لذلك يجب غسل اليدين بالصابون جيدا بعد استخدام الفلفل الأسود.

– هناك بعض الحالات التي يتفاعل فيها الفلفل الأسود مع الأدوية، وقد يسبب بعض الإزعاج للحوامل بالإضافة إلى بعض الحساسية للأمهات المرضعات.

من هنا، وقبل تناول الفلفل الأسود، في حالة الحمل أو الرضاعة أو عند تناول أدوية معينة، لا بد من استشارة الطبيب المختص.

طرق أخرى لخفض ضغط الدم المرتفع

بالإضافة إلى الأدوية التي تساعد على خفض الضغط ، هناك العديد من الطرق للتحكم في ارتفاع ضغط الدم بالوسائل الطبيعية وتعديلات نمط الحياة.

يمكن أن تساعد التمارين الرياضية وفقدان الوزن وتناول نظام غذائي صحي في خفض ضغط الدم لدى مرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، هذا بالإضافة إلى الحد من التوتر من خلال تقنيات الاسترخاء والتأمل.

ومع ذلك، قد لا يكون لهذه العلاجات المقترحة الآثار الكافية لخفض الضغط وقد يكون الدواء ضروريا.