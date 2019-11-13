مباراة سوريا والامارات ( الأولمبي ) .. بث مباشر .. بطولة دبي الدولية

يترقب الجمهور السوري مباراة منتخب سوريا والامارات ضمن دورة دبي الدولية ، اليوم الأربعاء ، ضمن مواجهة نارية وذلك على ملعب (شباب أهلي دبي) بالعوير.

موعد مباراة سوريا والامارات والقنوات الناقلة

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت دمشق ، وهي منقولة على قناة دبي الرياضية

وكان منتخب سوريا الأولمبي قد أنهى استعداداته لمباراة اليوم من خلال حصة تدريبية مسائية ودرس نظري تابع من خلاله لقطات اختارها الكادر الفني لمباريات سابقة للمنتخب الإماراتي، وشدد المدير الفني أيمن الحكيم على ضرورة الفوز في المباراة الافتتاحية نظراً لأهميتها الخاصة والتي تعتبر مفتاح المنافسة على لقب البطولة أو أحد المراكز المتقدمة فيها.

وتشارك في دورة دبي الدولية ثمانية منتخبات هي (الإمارات، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، السعودية، البحرين، الأردن، العراق وسورية) تلعب كلها ضمن مجموعة واحدة، ولكن بمعدل أربع مباريات (تم تحديدها من قبل اللجنة المنظمة للبطولة).

وسيلعب منتخبنا الأولمبي ضد أربعة منتخبات عربية فيواجه الإمارات مساء اليوم في مباراة ستنقل تلفزيونياً على قناة دبي الرياضية، في حين يلتقي العراق يوم بعد غد الجمعة (الساعة 5.15 مساء بتوقيت دمشق) ، والأردن يوم الأحد المقبل (1.45 ظهراً).

ويختتم مبارياته في البطولة أمام البحرين (1.45 ظهراً)، لينتظر بعدها مباريات اليوم الأخير من أجل معرفة ترتيبه في البطولة بحسب النقاط التي جمعها من المباريات الأربع.

قناة دبي الرياضية

تردد قناة دبي الرياضية 1 على النايل سات هو 12226 عمودي / H / 27500

وسنعمل على توفير رابط بث مباشر مع بداية الشوط الأول من المباراة

مراسلون – رياضة