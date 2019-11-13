الفنانة بوسي مُتهمة بالخيانة … وتردُّ بأسلوبها الخاص ( صورة )

أطلق وليد فطين الزوج السابق لـ الفنانة بوسي جملة من الاتهامات المسيئة بحقها والتي وصلت حدَّ اتهامها بالخيانة ، حيث تحدث في إحدى المقابلات الصحافية عن وقوعها في حب الممثل كريم محمود عبد العزيز ومحاولتها الانفصال عنه .

وترقبَّ الكثيرونَّ رد فعلِ النجمة المصرية بعد هذه التصريحات الخطيرة والتي جاءت في ظل الأحكام الصادرة بحقها في القضية المرفوعة من قبل مدير أعمالها وزوجها السابق والتي يتهمها فيها بالنصب عليه وتحرير شيكات من دون رصيد .

وفاجأت بوسي الرواد بتجاهلها الردَّ على هذه الاتهامات ، واكتفت بالترويج بالإعلان والترويج عن حفلها المقبل المقرر إحيائه مساء اليوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول ضمن موسم فعاليات الرياض .

شاركت الفنانة الشعبية بوستر الحفل على إحدى صفحاتها الرسمية ، مرفقةً إياه بتعليق : ” أنا مبسوطة … سأكون معك لأول مرة في السعودية … مشاركة في موسم الرياض … إن شاء الله نعمل حفلة تكسر الدنيا ..” .