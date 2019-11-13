الفنانة أمل عرفة تصدم الجمهور بنعيّ نفسها … ونجمات سورية يساندنها ( صور )

أحدثت الفنانة أمل عرفة ضجة كبيرة في أوساط الجمهور ، عُقبَّ نشرها مقولة قصيرة مثيرة للجدل عبر إحدى حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

إذ أنها علقت على صورة لها ، قائلةً : ” إني لله وإني إليه راجعة … حقيقة وما بـ تزعل … بالعكس … الأمان كله عنده … ” .

وانطلقت عليه مجموعة من التعليقات الإيجابية التي تمنت لها العمر الطويل والسعادة لقلبها التعب ، ومن أبرز المعلقين الفنانة السورية جمانة مراد التي كتبت : ” الله يطول بعمرك يا حبيبتي … ويخليكِ لبناتك ولكل محبيكِ ” .

وعلقت مواطنتها النجمة هبة نور : ” الله يحميكِ ويسعدكِ ” ، بينما كتبت نسرين طافش ، قائلة : ” هي قمة الإيمان والقوة والتسليم “.

يشار إلى أن أمل عرفة بدأت قبل أيام بتصوير مشاهدها في المسلسل التاريخي ” حارس القدس ” للكاتب حسن م يوسف والمخرج باسل الخطيب ، وكانت قد أعلنت في وقت سابق تصديها لكتابة عمل درامي جديد دون أن تفصح عن تفاصيله .

ويذكر أنها أطلقت مؤخراً أغنية مصورة جديدة بعنوان ” دور على حالي ” عبر قناتها الرسمية على تطبيق يوتيوب ، وهي من كلماتها ومن ألحان الفنان الشامل مروان خوري .