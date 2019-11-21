يفضل البعض تفادي تناول وجبة العشاء، نظرا لاعتقاد معظمنا أن تناول وجبة العشاء تؤدي الى السمنة .

وللتعرف على الحقائق الكاملة حول هذا الموضوع، لا تفوتي النقاط التالية التي سنقدمها لك .

لتفادي السمنة الزائدة … شروط يجب توافرها في العشاء

أولا: من الطبيعي أن الإنسان يحتاج إلى عدد أكبر من السعرات الحرارية أثناء النهار، وذلك للحصول على الطاقة الكافية التي يحتاجها الجسم للقيام بالحركة وأداء نشاطاته المختلفة.

بينما في ساعات الليل فإن الجسم يحتاج أكثر إلى الراحة والنوم، ما يدفع الجسم الى تخزين السعرات الحرارية الزائدة عند تناول الطعام في وقت متأخر.

ثانيا: تناول الطعام ليلا هو عادة مضرة إنما ليس من الأسباب الكافية لزيادة الوزن، حيث أن هذا الأمر يتعلق أيضا بعدد الوحدات الحرارية التي يتم تناولها خلال النهار.

وهنا نشير الى أن الحصول على كمية كبيرة من الوحدات الحرارية خلال النهار مع تجنب وجبة العشاء يؤدي الى زيادة الوزن من دون شك.

ثالثا: خلال الليل نميل عادة إلى تناول الطعام أكثر خلال مشاهدة التلفزيون وغالبا ما نتجه إلى الأطعمة الجاهزة العالية في السعرات الحرارية والوجبات السريعة، ما يؤدي حتما الى زيادة الوزن بشكل كبير.

كيف يمكن تناول العشاء وتجنب السمنة ؟

لا تهملي وجبة العشاء شرط الالتزام بهذه النصائح التالية:

– احرصي على اختيار الوجبات الخفيفة مثل السلطات واللحوم المشوية والفواكه الطازجة.

– تناولي العشاء قبل ساعتين على الأقل من موعد النوم ما يمنح الجسم الوقت الكافي لهضم المأكولات وبالتالي التنعم بنوم عميق طول الليل.

– لتفادي الإحساس بالجوع الكبير خلال فترات الليل، احصلي على كميات متتالية وكافية من الطعام خلال اليوم، وذلك بما لا يقل عن 4 وجبات خفيفة على الأقل.

– من الضروري ممارسة الرياضة وزيادة الحركة الجسدية اليومية مع تناول كمية كافية من الماء خلال النهار للحصول على الوزن المثالي والحفاظ على رشاقتك.

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