عادات صباحية تساعدكم على التنحيف إن واظبتم عليها

يلجأ البعض إلى أنظمة الريجيم القاسية لحرق الدهون و التنحيف الزائد بوقت قياسي، إلا أن ذلك قد ينعكس سلبا على الصحة من خلال نقص الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة في الجسم ما يهدد ببعض المضاعفات الصحية الخطيرة.

عوضا عن ذلك، نعدد في هذا الموضوع 6 عادات صباحية صحية للتخسيس لا بد من استشارة الطبيب بشأنها والمواظبة عليها يوميا.

عادات صباحية تساعدكم على التنحيف

الاستيقاظ باكرا

رغم المجهود الذي يتطلبه هذا الأمر، إلا أنه يكسب الفرد العديد من الفوائد والوقت لممارسة عادات صحية لم يتوفر لها الوقت في حال الاستيقاظ المتأخر.

لذلك ينصح بضبط المنبه ساعة قبل وقت الاستيقاظ المعتاد لبدء النهار بهدوء من دون مغادرة المنزل من دون تناول وجبة الفطور على سبيل المثال.

تناول الفطور

تعتبر الوجبة الأهم ويسبب عدم تناولها الإفراط في تناول الطعام على مدار اليوم ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

وينصح بأن تحتوي وجبة الفطور الصباحية على الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف من أجل تعزيز الشعور بالشبع والحد من تناول كميات كبيرة من الطعام خلال اليوم.

شرب الماء الدافئ يساعد على التنحيف

إن شرب الماء الدافئ صباحا فور الاستيقاظ من النوم، يعمل على تنظيف الجهاز الهضمي وتحسين عملية التمثيل الغذائي والحفاظ على الطاقة طوال اليوم.

يشار إلى ضرورة التأكد من أن الماء فاترا وليس ساخنا كما يمكن إضافة نكهات الحمضيات مثل الليمون وتحليته بالعسل، للمساعدة على حرق الدهون في الجسم.

شرب كمية كافية من الماء

ينصح بشرب كوب أو اثنين من الماء صباحا لتحفيز خسارة الوزن من دون بذل مجهود كبير ، حيث أن شرب مقدار 2 لتر من الماء يوميا يساعد على فقدان الوزن.

فالماء يحفز الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية كما أنه يقلل الشهية وكمية الطعام التي يمكن تناولها خلال اليوم.

قياس الوزن

إن الاعتياد على قياس الوزن صباح كل يوم يزيد الحافز لخسارة الوزن وتعزيز التحكم بالنفس فيما يتعلق بالعادات الصحية.

ويفضل قياس الوزن كل صباح بعد الاستيقاظ والذهاب إلى الحمام وقبل تناول أي طعام أو مشروب.

ممارسة الرياضة

يعد الصباح الوقت الأفضل لممارسة التمارين الرياضية، حيث أن ممارستها لمدة 20 دقيقة يوميا يمكن أن يساهم في حرق الدهون بشكل أسرع من المعتاد.

لذلك لا بد من جعل الرياضة جزءا من العادات الصحية الصباحية الروتينية لتحفيز فقدان الوزن.