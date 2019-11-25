دراسة : زيادة فترة النوم 40 دقيقة تؤدي لتحسين الصحة والمزاج

أكدت دراسة حديثة أنه يجب على الأشخاص البالغين النوم لسبع ساعات على الأقل يومياً للحصول على صحة جيدة.

حيث يعاني الكثيرون من مشاكل في النوم ويرغبون بالنوم لوقت إضافي والاستيقاظ بشعور أفضل دون المعاناة من آلام في الرأس أو شعور بالإجهاد.

فيما أثبتت الدراسة بأن فكرة أن الأيام المزدحمة بالأعمال تمنعنا من النوم ليست صحيحة، وعلى الرغم من الجداول المزدحمة، يمكن للطلبة الجامعيين أن يجدوا وقتاً إضافياً للنوم يعادل تقريباً 43 دقيقة يومياً.

وتم اختبار هذه الدراسة على عدد من الطلاب ، وتمت مراقبتهم لثلاثة أسابيع ،في الأسبوع الأول طلب منهم المحافظة على عدد ساعات نومهم الطبيعي، وفي الأسبوع الثاني طلب منهم زيادة ساعات نومهم ساعة إضافية.

و تمكن أكثر من 66 في المئة من الطلاب النوم لأكثر من 30 دقيقة في الوقت الذي لم يستطع فيه البقية ذلك.

وخلصت الدراسة إلى أن إضافة أقل من ساعة لفترة النوم بعد كل أسبوع تؤدي لتخفيض ضغط الدم والشعور بالنعاس، كما تعمل على تحسن الحالة المزاجية والأداء الإدراكي.

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