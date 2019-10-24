وسيلة فعالة من أجل التنحيف قد تجديها في مطبخك

توجد في المطبخ عدة وسائل ومواد يمكن استثمارها في عملية التنحيف وتؤدي دور فعال في خسارة الوزن.

من تلك المكونات نجد القهوة الخضراء والتي هي حبوب البن نفسها التي تستعمل في جميع أنحاء العالم إلا أن ما يميزها أنها تكون غير محمصة.

فوائد القهوة الخضراء في عملية التنحيف

من الشائع استخدام القهوة الخضراء في تسريع عملية التخسيس والنجاح في إنقاص الوزن بفعالية وسرعة وذلك بفضل هذه المزايا التالية:

– تساعد القهوة الخضراء على سد الشهية وتقليل الشعور بالجوع وبالتالي تناول كميات أقلّ من الطعام، وتراجع نسبة السعرات الحرارية المكتسبة.

– من فوائد القهوة الخضراء أن تساهم في تقليل نسبة السكر في الدم، من خلال الحدّ من إفراز الجلوكوز الموجود في الكبد.

– هذا النوع من القهوة يساعد على تخفيض ارتفاع ضغط الدم في الجسم.

– يزيد الكافيين في القهوة الخضراء من معدل حرق الدهون في الجسم، كما أنه يحسّن عملية التمثيل الغذائي ويرفع معدلات الأيض.

نصائح لضمان نجاح عملية التنحيف بالقهوة الخضراء

تساعد القهوة الخضراء على نجاح عملية التنحيف شرط الالتزام بهذه النصائح والخطوات التالية:

– شرب الكثير من السوائل والماء وذلك لأن القهوة الخضراء تعمل على منع تخزين السوائل في الجسم ما قد يسبب الجفاف.

– يجب الالتزام بنظام غذائي صحي على أن يحتوي على العناصر الغذائية الكاملة، مثل الخضروات، والفواكه، والحبوب الكاملة مثل خبز النخالة والأرز البني.

– من وقت الى آخر من الممكن مضغ علكة لا تحتوي على السكر لتفادي الإحساس بالجوع.

– من الضروري الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية على الأقل 30 دقيقة يومياً لإنقاص الوزن.

هل من أضرار محتملة للقهوة الخضراء؟

على الرغم من فوائدها في التنحيف ، إلا أنه لا يجب إهمال أن للقهوة الخضراء بعض المضاعفات الجانبية المحتملة ، ومن أبرزها:

– تحتوي القهوة الخضراء على الكافيين ما يفاقم من احتمال الإصابة بالأرق.

– الإفراط في تناول القهوة الخضراء قد يهدد بالإصابة بزيادة نبضات القلب.

– الكميات الزائدة من هذه القهوة الخضراء تزيد من الشعور بالتوتر والقلق وقد تسبب حدوث انخفاض مفاجئ في ضغط الدم.