فوائد النسكافيه في التنحيف ولماذا ينصح بالمواظبة على شربه

يتجنب البعض ممن يواظبون على برامج غذائية بغرض التنحيف ، شرب النسكافيه والمشروبات الدسمة للتقليل من نسبة الدسم في الجسم.

إذ يعد النسكافيه من الأسماء التجارية للقهوة سريعة الذوبان والتحضير ، وهذا النوع من القهوة الفورية مصنوع بنسبة 100% من حبوب القهوة المحمصة، ولكن بطرق تصنيعية خاصة والتي يمكن تحضيرها ببساطة عن طريق إضافة المنتج إلى كوب من الماء الساخن وتحريكه حتى تذوب هذه القهوة المجففة للحصول على كوب من القهوة الساخنة دون انتظار.

فوائد النسكافيه في التنحيف

تحتوي القهوة على العديد من المواد الغذائية التي تعود على الجسم بالفائدة، كذلك الأمر مع القهوة الفورية مثل النسكافيه.

إذ قد تعود على الجسم بفوائد عديدة، ولكن إن خصص الحديث عن فوائد النسكافيه للتنحيف تحديدا، فهي كالآتي ذكره:

فوائد النسكافيه في التنحيف

1- زيادة معدل الأيض بالجسم:

فقد بحثت كثير من الدراسات عن ارتباط الكافيين الموجود بالقهوة بمختلف أشكالها سواء أكانت فورية أو عادية على حرق الدهون وإنزال الوزن عن طريق رفع معدل الأيض أو التمثيل الغذائي، ووجدت أن للقهوة تأثر كبير على تنزيل الوزن كما أنها أظهرت ارتباطا وثيقا ما بين استهلاك الكافيين والتخلص من النسيج الدهني عند الأشخاص ذوي الوزن المرتفع. لكن لا يمكن حصر فوائد النسكافيه للتنحيف فقط لوجود فوائد صحية عديدة أخرى له.

2- تعزز من وظيفة الدماغ: الكافيين يمكن أن يحسن وظائف المخ.

3- تقلل من خطر الإصابة بالأمراض: قد تقلل القهوة من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض الباركنسون.

4- تقلل خطر الإصابة بالسكري: قد تساعد القهوة في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

5- تحسن صحة الكبد: القهوة والكافيين قد يقللان من خطر الإصابة بأمراض الكبد مثل تليف الكبد وسرطان الكبد أيضا.

6- تحسن الصحة العقلية: قد تساعد القهوة على التقليل من خطر الاكتئاب.

القيمة الغذائية للنسكافيه:

القهوة السادة: فعند الاكتفاء بوضع القهوة الفورية على كوب من الماء الساخن فلن يحصل الشخص على أي سعرة حرارية أو على دهون أو كربوهيدرات أو بروتين، إضافة إلى لا تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات أو المعادن بما في ذلك الصوديوم.

القهوة بالكريمة والسكر: كوب القهوة الذي لا يحتوي عادة على السعرات الحرارية كما تم ذكره عندما يضاف له السكر مع الكريمة فسوف يزود هذا الكوب الجسم بمقدار 120 سعرة حرارية و6 غرام من الدهون، بالإضافة للحصول على 20 مليغرام من الكوليسترول و65 مليغرام من الصوديوم و15 غرام من الكربوهيدرات و1 غرام من البروتين لكن أيضًا دون الحصول على أي كمية كبيرة من العناصر الغذائية الأخرى من كوب واحد من القهوة الفورية مع الكريمة والسكر، لذلك بالطبع يجب تناول القهوة دون إضافات للحصول على فوائد النسكافيه للتنحيف وليس لزيادة الوزن.