قريباً .. كيلو السمك في سوريا لن يزيد عن 4000 ليرة سورية

يعتزم أحد التجار في سوريا البدء بمشروع لبيع السمك في الأسواق بأسعار مقبولة بحيث لا يزيد فيها سعر الكيلو عن 4000 ليرة سورية.

وبحسب ما ورد على صحيفة “تشرين”، كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أن المشروع يتضمن طرح كميات من الأسماك في الأسواق بحيث ينتجها محلياً بأسعار مقبولة، لا يزيد فيها سعر الكيلو عن 4,000 ليرة سورية.

وبين الخطيب أن السمك غير موجود على لائحة الأسعار اليومية الصادرة عن الوزارة بل يسعّره التجار وفق نسبة ربح نظامية.

وبشكل عام، يتخطى سعر كيلو السمك في دمشق حالياً 5000 ليرة لأدنى أنواعه مثل البلميدا والمشط، فيما يصل سعر كيلو اللقز الرملي إلى 50 ألف ليرة، والفريدا 20 ألف ليرة، والسلطان إبراهيم 15 ألف ليرة، والاجاج 14 ألف ليرة.