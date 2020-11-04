الجمارك السعودية تكشف تفاصيل هامة حول البضائع السورية

كشفت الجمارك السعودية عن تدفق البضائع السورية للأسواق المحلية في المملكة عبر المنافذ الحدودية بشكل سلس.

الجمارك السعودية والبضائع السورية:

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، ذكرت الهيئة العامة للجمارك السعودية تفاصيل هامة حول البضائع السورية الواصلة للأسواق السعودية.

ووفقاً للهيئة، فإن الصادرات السورية تتدفق بسلاسة عبر المنافذ السعودية إلى الأسواق المحلية وتدخل الشاحنات من سوريا للسعودية بموجب الأنظمة والتعليمات المتبعة المتضمنة تطبيق جميع الإجراءات الجمركية كما ينص النظام.

وبينت الهيئة أن معبر “الحديثة” الحدودي بين السعودية و الأردن سجل من آب 2016 حتى آب 2020 مرور أكثر من 688 شاحنة محملة بالبضائع عبر المنفذ.

إلى ذل ك، أشارت صحف سعودية عدة إلى أن المنتجات السورية متوفرة بشكل شبه دائم في الأسواق السعودية، وتشمل الخضروات والفاكهة وغيرها من المنتجات.

يذكر أن السعودية سمحت بدخول الشاحنات السورية المحملة بالبضائع السورية إلى أراضيها ، بعد أن كانت البضائع السورية تدخل بواسطة شاحنات غير سورية، حيث صدر قرار بمنح السائق السوري تأشيرة من أجل عبور الحدود السعودية.

وبحسب دراسة عن الصادرات السورية ، فإن المنتجات الزراعية الأكثر تصديراً إلى السعودية هي زيت الزيتون في المرتبة الأولى، لتكون المرتبة الثانية من نصيب الكمون والثالثة لصالح زيت الزيتون البكر والرابعة لحبة البركة ، والخامسة للحجر ، والسادسة للفستق الحلبي ، والمرتبة السابعة للكزبرة والثمانية للبندورة ، ليحل العدس المقشور في المرتبة التاسعة واليانسون عاشراً.