نصائح هامة تزيد الخصوبة لدى الرجال وتقوي الحيوانات المنوية

كشفت البحوث العلمية الطبية العديد من الحلول التي تساعد على علاج مشكلات الخصوبة لدى الرجال، وعلى امتلاك حيوانات منوية سليمة دون أدوية محفزة لإفرازها.

حيث تبين أنه من الممكن حل مشكلات الخصوبة من خلال تغيير بعض العادات الصحية و أسلوب الحياة، وإليكم بعض نصائح خبراء الصحة الجنسية لتقوية الحيوانات المنوية و زيادة الخصوبة :

ممارسة الجنس بشكل دوري

مما قد يدعو للاستغراب هو أن ممارسة الجنس بشكل دوري و متكرر طيلة الشهر يمكن أن يزيد خصوبة الرجل، حيث أظهرت الدراسات الجديدة أن فترات الامتناع القصيرة التي لا تتجاوز يوم أو يومين عن ممارسة الجنس يمكن أن تكون مفيدة أيضاً لصحة الحيوانات المنوية.

اتباع نظام غذائي صحي

لتحسين خصوبتك، عليك أن تتناول الكثير من الفواكه و الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن النظام الغذائي المتوازن و الصحي يفيد خصوبة الرجال بشكل خاص، كما أنه عليك أن تختار تناول مصادر البروتين الخالية من الدهون (مثل السمك و الدجاج) ، و الكثير من الخضار والفواكه الطازجة ، و الدهون الصحية (مثل زيت الزيتون والمكسرات) ، و الحبوب الكاملة.

السيطرة على التوتر

يمكن أن يقلل التوتر من قدراتك الجنسية بشكل ملحوظ ، كما أنه يمكن أن يتداخل مع الهرمونات اللازمة لإنتاج الحيوانات المنوية.

الإقلاع عن التدخين و الحد من شرب الكحول

إن الرجال الذين يدخنون السجائر هم الأكثر عرضة لانخفاض عدد الحيوانات المنوية، كما أن الإفراط في شرب الكحوليات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون و العجز الجنسي و انخفاض إنتاج الحيوانات المنوية أيضا.

تجنب استخدام مواد التشحيم و الملينات أثناء ممارسة الجنس

هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول آثار مواد التشحيم السلبية على الخصوبة، إلا أنه دائما ما يجب التفكير في تجنب استخدام هذه الملينات و مواد التشحيم الصناعية أثناء الجماع، و لكن إذا ما لزم الأمر ، حاول استخدام الزيوت الطبيعية أو زيت الأطفال أو بياض البيض.