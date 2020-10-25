سوريا تحتل المرتبة الثانية كأغلى دولة عربية بسعر البنزين أوكتان 90

بينت نشرات أسعار الوقود الصادرة في الدول العربية أن الأردن وسوريا هم الأعلى بسعر ليتر البنزين (أوكتان 90 – 92) لشهر تشرين الأول الجاري.

سعر ليتر البنزين

وتحدّد سعر ليتر البنزين (من النوع المذكور) في الأردن لتشرين الأول الجاري بـ670 فلساً، أي 1,192 ليرة سورية، بحسب سعر صرف الدينار الأردني البالغ 1,779.98 ل.س، وما يعادل 0.94 دولار بحسب سعر الصرف الرسمي بسوريا.

وفي المرتبة الثانية جاءت سوريا، حيث حددت سعر ليتر بنزين أوكتان (90) غير المدعوم بـ650 ليرة سورية، ما يعادل 0.51 دولار، بحسب سعر صرف الدولار الرسمي مقابل الليرة والبالغ 1,262 ل.س.

وتم تحديد تلك الأسعار عند مقارنة نشرات أسعار الوقود في عدة دول عربية بأسعارها في سورية، وذلك بعد تحويلها إلى العملة المحلية السورية، ثم للدولار الأميركي البالغ سعر صرفه 1,262 ل.س، استناداً إلى نشرة “مصرف سوريا المركزي”.

وبعد سوريا جاءت مصر، حيث حددت سعر ليتر بنزين أوكتان (92) بـ7.50 جنيه، أي 602 ليرة سوريا ، بحسب سعر صرف الجنيه المصري البالغ 80.38 ل.س، أي 0.47 دولار.

وأخيراً الإمارات والسعودية، فالأولى سعر ليتر أوكتان (91) فيها يبلغ 1.72 درهم إماراتي، أي 590 ليرة سوريا (سعر الصرف 343.58 ل.س) أي 0.46 دولار، والثانية سعره 1.44 ريال سعودي، أي 484 ليرة سوريا (سعر الصرف 336.49 ل.س) أي 0.38 دولار.

أما في لبنان والعراق فلا يوجد إلا بنزين عالي الأوكتان، وسعر ليتر (95) في لبنان 1,260 ليرة لبنانية ما يعادل 0.83 دولار، أي 1,052 ليرة سورية، بحسب سعر صرف الليرة اللبنانية البالغ 83.47 ل.س (بالمئة)، وهو نفس سعره في سوريا تقريباً.

وفي العراق سعر ليتر البنزين عالي الأوكتان 750 دينار عراقي ما يعادل 0.63 دولار، أي 792 ليرة سورية، اعتماداً على مواقع تصريف العملات، لعدم إدراج سعر صرفه ضمن نشرة المركزي الرسمية.

هذا وكانت سوريا بدأت بإتاحة البنزين عالي الأوكتان (95) في منتصف (أبريل) نيسان 2019، عبر تجهيز محطتين متنقلتين بدمشق مخصصتين لتعبئته، وكان سعره حينها 600 ليرة، وحددت مؤخراً سعر الليتر المدعوم أوكتان (90) بـ450 ليرة، وغير المدعوم أوكتان (90) بـ650 ليرة، وغير المدعوم (أوكتان 95) بـ1,050 ليرة.