حرائق سوريا .. صيادون ينقذون عائلة في البحر هاربة من النيران (فيديو)

أنقذ صيادون في محافظة اللاذقية ، عائلة سورية في البحر هربت من نيران حرائق سوريا ، قادمة من منطقة أم الطيور.

حرائق سوريا :

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة إنقاذ العائلة ، حيث تفاجأ الصيادون ليلاً باقتراب مركب صغير فيه العائلة نحوهم.

وتبين أن العائلة قادمة من منطقة أم الطيور في محافظة اللاذقية وتمكنت من الصعود في قارب هربا من الحرائق في قريتهم.

وشهدت محافظة اللاذقية حرائق ضخمة استمرت لأكثر من يومين ، فيما أعلن اليوم الأحد محافظ اللاذقية أنه تم إخماد جميع الحرائق في أرياف اللاذقية ولجان حصر الأضرار تبدأ عملها في القرى المتضررة.