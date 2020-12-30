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دعم مادي أولاً.. الرئيس الأسد يتحدث عن تفاصيل دعم المتضررين من الحرائق في سوريا

فريق التحرير
تحدث الرئيس بشار الأسد عن تفاصيل آلية دعم العائلات المتضررة من الحرائق في سوريا والتي اندلعت في اللاذقية وطرطوس وحمص، مبيناً أن الدولة ستتحمل العبء الأكبر. دعم المتضررين من الحرائق في سوريا…

حرائق سوريا .. صيادون ينقذون عائلة في البحر هاربة من النيران (فيديو)

فريق التحرير
أنقذ صيادون في محافظة اللاذقية ، عائلة سورية في البحر هربت من نيران حرائق سوريا ، قادمة من منطقة أم الطيور. حرائق سوريا : وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة إنقاذ العائلة ،…

شتاء سوريا هذا العام مختلف.. توقعات الطقس للأشهر المتبقية من 2020 مفاجئة!

فريق التحرير
نشر المعهد الدولي لأبحاث المناخ الكائن في كولومبيا توقعات الطقس ومنها في سوريا و منطقة شرق المتوسط بشكل عام. وشملت التوقعات طقس سوريا لشهر تشرين الأول حتى شه حتى نهاية كانون الأول حيث تكون…

في ظاهرة فلكية مميزة.. زخات من القيثاريات في سماء سوريا الليلة

فريق التحرير
تشهد سوريا بدءاً من آخر ساعات ليل اليوم الثلاثاء حتى فجر الغد الأربعاء ظاهرة فلكية مميزة وهي تساقط زخات من الشهب المسماة "القيثاريات". وعن ظاهرة القيثاريات، أوضحت صفحة "هوى الشام" المختصة…

الأمطار مستمرة حتى المساء.. درجات الحرارة تعاود ارتفاعها بدءاً من الأحد

فريق التحرير
تستمر الأمطار حتى مساء اليوم في سوريا على أن نشهد عقب ذلك عودة للأجواء المستقرة مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة . وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية السورية صباح اليوم، وجود فرصة لهطل أمطار…

توقعات ليلى عبد اللطيف حول كورونا.. طبيب عربي سيجد العلاج خلال شهرين!

فريق التحرير
أطلقت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف عدة توقعات تتعلق بفيروس كورونا وانتشاره ومن المسؤول عنه والمدة المتوقعة لانتهائه. وأدلت عبد اللطيف بهذه التوقعات خلال لقاء لها مع الاعلامي الكويتي…

بداية نيسان المقبل.. إضافة مادتين جديدتين على الأقل إلى البطاقة الذكية

فريق التحرير
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف تحت قبة مجلس الشعب أمس ، أنه سيتم إضافة مواد جديدة لتوزيعها عبر البطاقة الذكية الشهر القادم. وفي معرض رده على مداخلات أعضاء مجاس الشعب،…