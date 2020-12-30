نشر المعهد الدولي لأبحاث المناخ الكائن في كولومبيا توقعات الطقس ومنها في سوريا و منطقة شرق المتوسط بشكل عام. وشملت التوقعات طقس سوريا لشهر تشرين الأول حتى شه حتى نهاية كانون الأول حيث تكون…