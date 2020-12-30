أزاحت شركة آبل الستار عن أربعة هواتف جديدة من آيفون 12 التي ستعمل بتقنية الجيل الخامس.
وأعلنت شركة آبل يوم أمس عن طرحها هواتف iPhone 12 وiPhone 12 mini وiPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max،…
بدأ الطقس في سوريا يشهد تبدلات حيث يخبئ شهر تشرين الأول في طياته 3 حالات ماطرة تبدأ من 18 الشهر تتراوح بين خفيفة ومتوسطة تشمل مناطق متفرقة وعلى رأسها الساحلية.
الطقس في سوريا
ونشرت صفحة "هوى…
تحدث الرئيس بشار الأسد عن تفاصيل آلية دعم العائلات المتضررة من الحرائق في سوريا والتي اندلعت في اللاذقية وطرطوس وحمص، مبيناً أن الدولة ستتحمل العبء الأكبر.
دعم المتضررين من الحرائق في سوريا…
أنقذ صيادون في محافظة اللاذقية ، عائلة سورية في البحر هربت من نيران حرائق سوريا ، قادمة من منطقة أم الطيور.
حرائق سوريا :
وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة إنقاذ العائلة ،…
تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة لسلطنة عُمان ليكون بذلك أول سفير خليجي في سوريا منذ بدء الحرب.
ونشرت وزارة الخارجية يوم أمس عبر…
نشر المعهد الدولي لأبحاث المناخ الكائن في كولومبيا توقعات الطقس ومنها في سوريا و منطقة شرق المتوسط بشكل عام.
وشملت التوقعات طقس سوريا لشهر تشرين الأول حتى شه حتى نهاية كانون الأول حيث تكون…
تشهد سوريا بدءاً من آخر ساعات ليل اليوم الثلاثاء حتى فجر الغد الأربعاء ظاهرة فلكية مميزة وهي تساقط زخات من الشهب المسماة "القيثاريات".
وعن ظاهرة القيثاريات، أوضحت صفحة "هوى الشام" المختصة…
تستمر الأمطار حتى مساء اليوم في سوريا على أن نشهد عقب ذلك عودة للأجواء المستقرة مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة .
وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية السورية صباح اليوم، وجود فرصة لهطل أمطار…
أطلقت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف عدة توقعات تتعلق بفيروس كورونا وانتشاره ومن المسؤول عنه والمدة المتوقعة لانتهائه.
وأدلت عبد اللطيف بهذه التوقعات خلال لقاء لها مع الاعلامي الكويتي…
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف تحت قبة مجلس الشعب أمس ، أنه سيتم إضافة مواد جديدة لتوزيعها عبر البطاقة الذكية الشهر القادم.
وفي معرض رده على مداخلات أعضاء مجاس الشعب،…