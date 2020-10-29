بالتفاصيل .. المواد التي تصدرها سوريا إلى السعودية وتأثيرها على ارتفاع الأسعار

توجهت مئات الشاحنات من البضائع السورية باتجاه الطريق الدولي المؤدي إلى السعودية بعد قطيعة استمرت لأكثر من 9 سنوات بين سوريا والمملكة، حيث سمحت الرياض بدخول الشاحنات إلى أراضيها بعد إعلان عمان رفع إغلاق المعابر الحدودية مع دمشق.

ونقلت وكالة أنباء “آسيا” عن اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا ، فلإن الخطوة الأولى كانت السماح لحوالي 300 شاحنة سورية بالعبور نحو السعودية.

المواد التي تصدرها سوريا إلى السعودية

وبحسب دراسة عن الصادرات السورية، تشير الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء “آسيا” إلى أن السعودية جاءت في المرتبة الثالثة كأكثر الدول استيراداً بالوزن الصافي.

وأشارت الدراسة إلى أن المنتجات الزراعية الأكثر تصديراً إلى السعودية، زيت الزيتون في المرتبة الأولى، لتكون المرتبة الثانية من نصيب الكمون والثالثة لصالح زيت الزيتون البكر والرابعة لحبة البركة، والخامسة للحجر، والسادسة للفستق الحلبي، والمرتبة السابعة للكزبرة والثمانية للبندورة، ليحل العدس المقشور في المرتبة التاسعة واليانسون عاشراً.

وتعد الخضار والفواكه الأكثر تصديراً من سورية إضافة إلى أنواع أخرى من البضائع.

بدوره، أشار الخبير الاقتصادي د. سنان علي ديب في تصريحه لوكالة آنباء آسيا” إلى أن فتح المعابر الحدودية هي خطوة في طريق التعافي الاقتصادي السوري، الذي يدر القطع الأجنبي لصالح الخزينة العامة، إلكنه سيترك أثراً معاكساً على المواطن من ناحية ارتفاع أسعار المواد وكل ما سيتم تصديره من منتجات بحيث سيصبح المواطن عاجزاً عن شرائها.