الكشف عن هواتف آيفون 12 الجديدة التي تدعم الجيل الخامس… السعر و المواصفات

أزاحت شركة آبل الستار عن أربعة هواتف جديدة من آيفون 12 التي ستعمل بتقنية الجيل الخامس.

وأعلنت شركة آبل يوم أمس عن طرحها هواتف iPhone 12 وiPhone 12 mini وiPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max، وجميعها مدعومة بشبكات 5G الأسرع التي يتم طرحها حول العالم.

ويأتي هاتف آيفون 12 الجديد بخمسة ألوان، وهي الأخضر، والأحمر، والأزرق، والأبيض، والأسود مع هيكل من الألومنيوم بحافات مسطحة.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج جديد هو “أيه 14 بيونيك” والذي تقول عنه آبل إنه أسرع بنسبة 50 في المئة من أي معالج هاتف ذكي آخر.

وتم تزويد الهاتف بنظام كاميرا مزدوجة متطور يقدم لك ميزات تصوير حاسوبي جديدة وأعلى جودة للفيديو في هاتف ذكي.

كما تقدم موديلات iPhone 12 أيضاً MagSafe الذي يمنحك قدرة شحن لاسلكي عالية ومنظومة جديدة كلياً من الاكسسوارات تُثبت بكل سهولة في iPhone.

وتم تزويد الهاتف بشاشة زجاجية جديدة تستطيع تحمل الصدمات عند السقوط بما يعادل 4 مرات قدرة الشاشات السابقة على التحمل.

فيما يحمل آيفون 12 نفس مقاس شاشة “آيفون 11” لكن سمكه أقل بنسبة 12 في المئة ووزنه أخف بنسبة 16 في المئة.

ويبدأ سعر آيفون 12 من سعر 799 دولارا، وآيفون 12 برو بسعر يبدأ من 999 دولارا، وآيفون 12 برو ماكس بسعر يبدأ من 1099، وآيفون 12 ميني بسعر يبدأ من 699 دولاراً.

وتبدأ الطلبات المسبقة لـ iPhone 12 يوم الجمعة، 16 أكتوبر، وسيتوفر ابتداءً من يوم الجمعة 23 أكتوبر .