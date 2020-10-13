الطقس في سوريا .. 3 حالات ماطرة خلال شهر تشرين الأول

بدأ الطقس في سوريا يشهد تبدلات حيث يخبئ شهر تشرين الأول في طياته 3 حالات ماطرة تبدأ من 18 الشهر تتراوح بين خفيفة ومتوسطة تشمل مناطق متفرقة وعلى رأسها الساحلية.

الطقس في سوريا

ونشرت صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية ، توقعات الطقس مبينة أنه بدأ ظهور الحالات الماطرة على النماذج الجوية.

وعن الحالة الأولى فستكون خلال الفترة مابين 18 لـ 20 تشرين الأول وبالتالي هي حالة متوسطة المدى وقد نلحظ أمطار على عدة مناطق من سوريا والكمية الأكبر تخص المناطق الساحلية.

الحالة الثانية متوسطة المدى وهي مابين 22 لـ 23 تشرين الأول حيث من المتوقع أن نتأثر بمنخفض جوي متوسط الفعالية بارد إجمالاً.

أما الحالة الثالثة، فهي حالة بعيدة المدى مابين 27 لـ 29 تشرين الأول باردة ومنخفض جوي حقيقي متكامل.