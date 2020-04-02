تصريح هام لوزارة الأوقاف بشأن صيام شهر رمضان خلال أزمة كورونا

أفاد مستشار وزير الأوقاف في سوريا الدكتور حسان عوض بأن صيام شهر رمضان خلال هذه الأزمة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، غير مضر.

وقال مستشار الأوقاف في تصريح لإذاعة “المدينة” : “نتحفظ على فتوى مفتي مصر السابق بخصوص جواز عدم صيام شهر رمضان بسبب كورونا”.

وأضاف عوض: ” تواصلنا مع الأطباء وأكدوا أن الإنسان السليم لا يضره الصوم طالما هو جالس في بيته والحالات المرضية يقرر الأطباء بشأنها”.

من جهى أخرى، كشف عوض أن حالات الطلاق ارتفعت 5 أضعاف خلال فترة الحظر الأخيرة، حيث كان يبحث يومياً في حالة واحدة، بينما سجل أمس الأربعاء فقط 5 حالات طلاق.

ووضعت أمس وزارة الأوقاف وضع مؤسستي “دار الأمان” في كفرسوسة والمرجة في دمشق والمجهزتين بألف سرير تحت تصرف وزارة الصحة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم وضع جميع المبرات الإسلامية بكافة المحافظات تحت تصرف وزارة الصحة بحال اقتضت الضرورة للحجر الصحي أو لما تراه مناسباً.