الصين تقدم لسوريا خامس منحة مالية وشحنات ضخمة من الأرز

قدمت الصين منحة مالية لسوريا بقيمة 14 مليون دولار للحكومة السورية ، بالتزامن مع استعدادها لإرسال شحنات ضخمة من الأرز .

وذكرت وكالة “سانا” أن المنحة المالية المقدمة من الحكومة الصينية للحكومة السورية تأتي في إطار تمويل مجموعة من الاحتياجات ذات الطابع الإنساني وتبلغ قيمتها 14 مليون دولار.

وجاءت هذه المنحة بعد توقيع سوريا والصين أمس الأربعاء اتفاقية تعاون في هيئة التخطيط والتعاون الدولي، في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين.

ووقع الاتفاقية عن الجانب السوري رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني ، الذي بين أن هذه الدفعة المقدمة من الحكومة الصينية ، تأتي ضمن سلسلة المنح المقدمة من الحكومة الصينية، وهي الخامسة منذ عام.

وبين أن القيمة الإجمالية للمنح المقدمة من الصين بلغت حتى الآن 400 مليون يوان صيني بما يقارب 60 مليون دولار.

من جهة أخرى ، سبق وأعلنت الصين عن تقديمها منحة إلى سوريا عبارة عن 4152 طن من الأرز سيتم إرسالهم على دفعات بمقدار 1000 إلى 1200 طن بالدفعة الواحدة، حيث وصلت أولها في شهر آذار 2019 ، كما أرسلت الصين خلال عام 2019 باصات نقل داخلي تم تسييرها في البلاد.