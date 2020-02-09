يومان من أبرد ليالي الشتاء .. منخفض نادر الحدوث يؤثر على سوريا

تبقى سوريا لليوم الثاني على التوالي تحت تأثير امتداد منخفض جوي سيبيري ، والذي تصحبه كتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة.

وبحسب وكالة سانا ، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم غائم مع وجودء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون ممزوجة بالثلج أحيانا.

وتتحول هذه الهطولات إلى ثلجية خلال ساعات المساء والليل ، كما يصبح الجو شديد البرودة خلال ساعات الليل ، محذرة من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في عدد من المناطق.

بدوره ، المتنبئ الجوي شادي جاويش قال لإذاعة “شام إف إم” قال إن الـ منخفض الحالي الذي تشهده سوريا نادر الحدوث.

ولفت إلى أن ليلتي اليوم الأحد وغد الاثنين هما من أبرد ليالي الشتاء ، وسيعقبها ارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من صباح الثلاثاء.

أما صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ، فسبق ورجحت تأثر سوريا بكتلة سيبيرية شديدة البرودة يومي الأحد والاثنين، متوقعة أن تسجل دمشق ليلاً وساعات الصباح الأولى من يوم الأحد و يوم الإثنين 5 تحت الصفر.