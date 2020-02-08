صقيع وحالة عدم استقرار ثلجية .. الكتلة القطبية الأشد برودة تدخل سوريا اليوم

تدخل إلى سوريا الكتلة القطبية الثالثة الأشد برودة مع ساعات بعد ظهر اليوم السبت ، حيث قد تعم الثلوج مناطق عدة من البلاد وتتلاشى الفعالية تدريجياً بحلول مساء الأحد.

وذكرت صفحة “هوى الشام” أن الكتلة القطبية الأشد برودة دخلت صباح اليوم شرق المتوسط رافقها هبات رياح شديدة و انخفاض إضافي على درجات الحرارة ، وحالة عدم استقرار ثلجية.

وشمل هذا التدني بدرجات الحرارة جميع المناطق و المحافظات السورية ودمشق العاصمة ، فيما نشهد هطل الثلجي غزير فوق 1200 متر في مناطق ريف دمشق الغربي و الشمالي على فترات .

ويتدنى بعد ساعات مستوى هطول الثلج بشكل تدريجي ليصبح ليلاً بحدود 800 متر بالجنوب السوري ودمشق و 500 متر وسط البلاد.

وتستمر هذه الأجواء الصقيعية لليومين القادمين ” أحد و إثنين ” بالتزامن مع حالة عدم استقرار ثلجية على فترات متباعدة وبفعالية ضعيفة عموماً.

بدورها ، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية بحسب ما نقلت عنها وكالة سانا ، من هذه وخاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في الأيام الثلاثة القادمة، أي حتى يوم الثلاثاء القادم.

فيما أفاد الراصد الجوي ماهر مرهج في تصريح للوكالة ، بأن انخفاض درجات الحرارة يزداد بشكل كبير وسريع يومي الأحد والاثنين بسبب سيطرة تيارات شمالية شرقية شديدة البرودة على سوريا ، موضحاً أن درجات الحرارة خلال الليل تنخفض إلى ما دون “الصفر”.

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