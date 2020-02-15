دمشق .. مشعوذ يمارس الجنس مع النساء لإخراج الجن وجلب الحبيب!

ألقى الأمن الجنائي في دمشق ، القبض على مشعوذ يستغل النساء بالسحر والشعوذة ويطلب منهن ممارسة الجنس لإخراج الجن منهن.

وأورد موقع “صاحبة الجلالة” تفاصيل القضية التي بدأت بورود معلومات لفرع الأمن الجنائي في دمشق ، قسم الاداب، حول قيام شخص (مشعوذ) بالنصب والاحتيال على النساء.

وجاء في المعلومات أن المشعوذ كان يطلب من النساء أيضاً وممارسة الجنس لإخراج الجن من أجسادهن بعد إيهامهن بأنه يزيل الرصد ويخرج الجن ويجلب الحبيب .

وتم التحري والقبض على المشعوذ المذكور في منطقة دف الشوك بعد نصب كمين له ، من خلال إرسال سيدة لمكانه والإدعاء بأنها مسحورة ، فطلب منها مبلغ 300 ألف ليرة مقابل عدة جلسات لإخراج الجن من جسدها.

وحاول إيهامها بأن الجن يتلبسها ويكره الضوء ، طالباً منها النوم في غرفة مضاءة، وفي الجلسات الأخيرة طلب منها ممارسة الجنس ليتأكد أن الجن خرج منها.

ورفضت السيدة طلبه لكنه أصر عليها ، فوافقت وتم التنسيق مع فرع الأمن الجنائي وأرسلت دورية لجانب المنزل الذي دعاها إليه ، وبعد وصولها للمنزل اتصلت بالأمن ليقبضوا عليه بالجرم المشهود ضمن المنزل.

وتبين ان المشعوذ يدعى ” ك، ل” ، واعترف بأنه كان يستغل النساء ويصورهن ، بعد أن يوهمهن بقدراته بعد أن قرأ العديد من الكتب المتعلقة بالسحر والشعوذة و جمع بعض المعلومات عن طريق النت ، واستعماله أشخاص للحديث عنه وعن قدراته أمام الناس مقابل منفعة مادية عن كل زبون يستدرجونه.

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