خريطة حلب : الجيش السوري يحرر كفر داعل و شويحنة غرب المدينة

أكد مصدر ميداني في ريف حلب لمراسلون سيطرة وحدات الجيش السوري على بلدة كفر داعل الاستراتيجية ، إثر مواجهات مع جبهة النصرة والفصائل الإرهابية الموالية لها

مراسلون – حلب

وأضاف المصدر أن وحدات الجيش السوري حررت أيضا منطقة شويحنة وتلتها الاستراتيجية الواقعة إلى الشمال من كفر داعل و غرب مدينة حلب

وبهذه السيطرة تكون وحدات الجيش السوري قد أمنت آهالي غرب حلب من قذائف الجماعات الإرهابية بنسبة 80 % ، بانتظار السيطرة على مناطق الليرمون و كفر حمرة لتأمين كامل المدينة من المحاور الشمالية والغربية من صواريخ النصرة

وتواصل وحدات الجيش العربي السوري تقدمها موسعة من نطاق عملياتها على ما تبقى من فلول الإرهابيين في طامورة وحيان وعندان وحريتان وقبتان الجبل وعنجارة وبشقاتين في الريف الشمالي

يذكر أن الجيش السوري كان قد أحبط صباح اليوم هجوما ً نفذته جبهة النصرة الإرهابية بدعم تركي على مواقعه في كفر حلب وميرناز ، مكبدا ً الجماعات الإرهابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

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المصدر : موقع مراسلون / يوشع يوسف

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