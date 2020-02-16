الجيش السوري يحبط هجوما ً نفذته جبهة النصرة بدعم من المدفعية التركية في ريف حلب

أحبط الجيش العربي السوري هجوما ً جديدا ً نفذته جبهة النصرة الإرهابية بدعم من الجيش التركي على مواقع القوات السورية في ريف حلب الجنوبي

مراسلون – حلب

مصادر ميدانية في ريف حلب أكدت لمراسلون إحباط الجيش السوري لهجوم نفذته جبهة النصرة والفصائل الإرهابية الموالية لها بدعم من جيش الإحتلال التركي على محاور بلدتي كفر حلب و ميرناز في ريف حلب الجنوبي .

وأكدت المصادر لمراسلون أن الجيش السوري كبّد النصرة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد فاقت الـ 30 قتيل و عشرات الجرحى .

ويعتبر هجوم النصرة- بدعم مباشر من الجيش التركي – على هذا المحور هو الرابع من نوعه ، بمحاولة منها للسيطرة على تلك القرى دون جدوى

وكان الجيش السوري كبد النصرة خلال الهجوم السابق خسائر كبيرة في الأرواح فاقت الـ 90 قتيل ، بالإضافة لتدمير الجيش السوري لثلاثة مدرعات عسكرية تركية استخدمتها النصرة خلال الهجوم

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يذكر أن الجيش السوري كان قد أمن كامل أوتوستراد حلب – دمشق ، وتقدم شمالا ً باتجاه ريف حلب الشمالي وسيطر على قرى عاجل و عويجل

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المصدر : موقع مراسلون