خريطة حلب .. الجيش السوري يتقدم باتجاه ريف حلب الشمالي ويحرر عدة مناطق

واصلت وحدات الجيش العربي السوري العمليات العسكرية غرب حلب وفي ريف حلب الغربي ، مسيطرة على عدد من المناطق بعد معارك مع المسلحين

مراسلون – ريف حلب

مصادر ميداينة أكدت لمرسلون سيطرة وحدات الجيش السوري على قرى عاجل و عويجل و جمعية الأمين شمال بلدة كفرناها في ريف حلب الغربي ، بعد مواجهات مع إرهابيي جبهة النصرة

من جهتها ، ذكرت الإخبارية السورية أن وحدات الجيش السوري سيطرت بعد ظهر اليوم على مناطق الحلاقيم و البحوث العلمية ومدرسة الشرطة و الشيخ درويش غرب مدينة حلب ، وذلك بعد مواجهات مع المسلحين

من جهته ذكر الإعلام الحربي أن وحدات الجيش سيطرت على منطقة المنصورة و الراشدين 1 غرب حلب ، فيما تعمل وحدات الجيش على استكمال التمشيط

وكانت وحدات من الجـيش السوري والدفاع الشعبي بدأت صباح اليوم هجوما ً على مواقع المسلحين في منطقة الشيخ عقيل انطلاقا ً من مواقعها في الطامورة جنوب نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي ، وتمكنت من تكبيد المسلحين خسائر في الأرواح والعتاد

وبحسب الخريطة ، يظهر بوضوح نية الجيش السوري في التقدم إلى ريف حلب الشمالي ، وبالتالي حصار جبهة النصرة في عشرات القرى والبلدات شمال حلب وبالريف الشمالي ، أبرزها ( كفر حمرة ، عندان ، حريتان وغيرها ) .

يذكر أن الجيش السوري كان قد سيطر على كامل اوتوستراد حلب – دمشق ، في حين باشرت الورشات الخدمية إزالة السواتر الترابية وتنظيف الأوتوستراد بهدف وضعه بالخدمة قريبا ً للمواطنين

المصدر : مراسلون / يوشع يوسف …

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