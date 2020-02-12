جريمة في السويداء .. دخلا إلى محل ابن عمهما ليشتريا فقتلهما وهرب

هزت جريمة مروعة محافظة السويداء ، حيث قتل شخص في السويداء اثنين من أبناء عمومته رميا بالرصاص .

ونشر موقع “صاحبة الجلالة” تفاصيل الجريمة التي حدثت في بلدة مفعلة شرقي السويداء ، إذ قام المدعو “فهد, غ” بقتل إثنين من أبناء عمومته ” منيار.غ” و” مهاب ,غ” .

ودون ذكر السبب ، أقدم “فهد, غ” على إطلاق النار على أبناء عمومته بمسدسه الحربي ، مساء أمس الثلاثاء.

وقال أهالي البلدة ، إن الضحيتين كانا متوجهان لمحل يمتلكه ابن عمهما ولكنه مؤجر لشخص آخر، لكنه طلب منهما الرحيل وعدم الشراء .

وعندما اعترض المغدوران ، أخرج “فهد, غ” مسدسه، وأطلق النار على ابن عمه الأول منيار (متزوج منذ سنة)، فحاول الشقيق الصغير التدخل ، لكنع عاجله بطلقة أخرى.

ويعتقد والد الضحيتين أن سبب هذه الـ جريمة هو خلاف عائلي بينه وبين القاتل ، علماً أن الأخير وأهله قد رحلوا من البلدة وهددوا من يقترب منهم بالموت.