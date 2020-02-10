تعديل في مدة استلام أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية.. تفاصيل

كشف رئيس قسم غاز في فرع محروقات السويداء أنه تم تعديل مدة استلام أسطوانة الغاز المنزلي بموجب البطاقة الذكية ، بهدف تسريع الدور .

وقال رئيس قسم غاز في فرع محروقات السويداء اسامة جنود لموقع “الوطن أونلاين” ، أنه تم تعديل مدة استلام أسطوانة الغاز المنزلي ، حيث تم تقصيرها من 72 ساعة إلى 48 ساعة.

وعم الهدف من هذه الخطوة الجدية في آلية توزيع أسطوانات الغاز على المواطنين، بين جنود أنها تهدف للتسريع في دور الحصول على الاسطوانة.

كما أشار إلى أنه سوف يتم تزويد كافة المعتمدين لمادة الغاز بأقرب فترة ، من أجل الإسراع أيضاً في دور حصول المواطنين على مخصصاتهم.

واشتكى عدد من المواطنين من صعوبة حصولهم على أسطوانة غاز بعد البدء بتنفيذ الألية الجديدة للتوزيع ، ترجع أسباب ذلك إلى بطء النت والطلب الزائد على المادة وتأخر الرسائل الذي جعل سيارات السورية للتجارة المحملة بالغاز تنتظر طويلاً لتفريغ حمولتها وتوزيع الغاز على المواطنين.

وتتجسد الآلية الجديدة للتوزيع ، إرسال رسالة نصية إلى كل مواطن حاصل على البطاقة الذكية ، تتضمن موعداً لاستلام الأسطوانة من المعتمد و الأقرب إلى عنوانه ، بحيث يتم إلغاء مظاهر الازدحام، وبإمكان المواطن تأجيل موعد الحصول على الأسطوانة أكثر من مرة لحين الحاجة إليها ويمكنه أيضاً تغيير المعتمد الخاص لتوزيع الغاز كل ستة أشهر.