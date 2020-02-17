بعد تأمين المدينة .. الجيش السوري يسيطر على المزيد من القرى في ريف حلب ( خريطة )

واصلت وحدات الجيش العربي السوري عملياتها العسكرية في ريف حلب الغربي ، محررة المزيد من القرى والبلدات وذلك بعد ساعات على تامين الجيش لكامل المدينة

مراسلون – حلب

مصدر ميداني في ريف حلب أكد لمراسلون سيطرة وحدات الجيش السوري على بلدات عنجارة وحور والسلوم و القاسمية و بسرطون في أقصى ريف حلب الغربي ، وذلك بعد مواجهات مع إرهابيي جبهة النصرة المنتشرين في المنطقة

وأكد المصدر أن وحدات الجيش تعمل على تمشيط القرى المحررة وتنظيفها من الألغام ، في حين تتحضر وحدات الاقتحام للتقدم وتحرير المزيد من المناطق وتخليصها من الإرهاب

وكان الجيش السوري تمكن الأحد 16 شباط 2020 من السيطرة على كامل غرب حلب والريف الشمالي من المدنية ، وذلك لأول مرة منذ 2011 وتأمين المدينة من المحاور كافة ( الخريطة ) .

وخرج على ذلك سكان مدينة حلب في ميسرات ليلية مباركين للجيش السوري هذه الإنتصارات وفرحين بتخليصهم من قذائف الجماعات الإرهابية والذين اعتادوا على قتل المدنيين واستهدافهم بالصواريخ طيلة السنوات الماضية

المصدر : مراسلون

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