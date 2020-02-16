خريطة حلب .. الجيش السوري يؤمن كامل مدينة حلب ويسيطر على عشرات القرى غربا ً وشمالا ً

تمكنت وحدات الجيش العربي السوري ولأول مرة منذ عام 2012 من تأمين كامل مدينة حلب و محيطها وذلك عبر السيطرة على آخر معاقل للجماعات الإرهابية في المنطقة

مراسلون – حلب

مصدر ميداني في حلب أكد لمراسلون أن كافة أحياء مدينة حلب الغربية أصبحت تحت سيطرة الجيش العربي السوري من غرب الزهراء إلى صالات الليرمون وصولا ً إلى بلدات كفر حمرة و حريتان وحيان وبيانون و عندان وغيرها من القرى في الريف الشمالي والغربي

ومع هذه السيطرة تكون مدينة حـلب بالكامل آمنة من قذائف إرهابيي جبهة النصرة والفصائل الموالية لها والتي اعتادت على استهداف المدينة بآلاف القذائف الصاروخية والسامة ، متسببة باستشهاد آلاف المواطنين على مدار الـ 8 سنوات الماضية

يتبع ..

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