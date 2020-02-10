الليلة الأبرد على الإطلاق في سوريا .. الثلوج مستمرة اليوم بفعل الـ” منخفض السيبيري”

هطلت زخات ثلجية على عدة مناطق في سوريا منذ يوم الأمس وحتى اليوم ، بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سيبيري.

وبحسب صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية، تستمر حتى اللحظة الزخات الثلجية في دمشق و ريفها على أن تبقى مستمرة على فترات .

وتم تسجيل هطولات ثلجية غزيرة في أجزاء من القلمون وريف دمشق الغربي ، دون وجود بوادر لازدياد فعالية الثلوج أكثر حتى ساعات الليل.

وحذرت الصفحة من الصقيع الشديد وخاصة في ساعات آخر ليل اليوم الإثنين ، حتى ساعات صباح يوم الثلاثاء سواء على الطرق الدولية أو الجبلية وحتى في دمشق والمحافظات الداخلية.

ونوّهت “هوى الشام” إلى أن ليل اليوم الإثنين حتى أول ساعات صباح الثلاثاء هي الليلة الأبرد على الإطلاق في كافة المناطق السورية بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سيبيري.

كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية بحسب وكالة سانا ، أن تكون هناك فرصة لهطل زخات من المطر على المنطقة الساحلية وتساقط ثلوج خفيفة ومتفرقة فوق أغلب المناطق حتى ساعات المساء.

بدورها، إدارة المرور في وزارة الداخلية بينت أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا عدة طرق في محافظة ريف دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية والسويداء وحماة غير سالكة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

ونصحت الإدارة السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات تفاديا لوقوع الحوادث، وخصصت الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

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