الأمطار والثلوج تعود إلى سوريا .. منخفض قطبي جديد ذروته يوم الجمعة

اتفقت النماذج الجوية على وصول منخفض جوي قطبي المنشأ متوسط إلى عالي الفعالية إلى سوريا ، يبدأ نهاية الأسبوع الحالي ويستمر لمدة 3 أيام .

وأفاد المتنبئ الجوي شادي جاويش في تصريح لوكالة سانا ، بأن المنخفض الجديد سيبدأ ليل الخميس ويكون قطبي المنشأ متوسط إلى عالي الفعالية تتخلله هطولات مطرية غزيرة مترافقة بالبرق والرعد وحبات البرد وخاصة فوق المناطق الساحلية.

منخفض جوي ذروته يوم الجمعة:

ويزداد تأثير المنخفض يوم الجمعة إذ تنخفض درجات الحرارة من 7 إلى 8 درجات مئوية ، فيما يكون الهطل ثلجياً على المرتفعات وقد يطال مستويات منخفضة يوم السبت القادم.

ولفت جاويش إلى أن المنخفض سترافقه رياح شديدة السرعة خلال يومي الجمعة والسبت ، محذراً من تشكل السيول وانجراف التربة في الأودية والمنحدرات خلال تلك الفترة.

بدورها، صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية أشارت إلى أن ذروة المنخفض المرتقب ستكون ليل الجمعة حتى صباح السبت ، وذروة البرودة يوم السبت .

وتستقر هذه الأجواء الباردة اعتباراً من مساء يوم الأحد 9 / 2 / 2019 وتقترب درجات الحرارة الصغرى من الصفر خلال ساعات الليل في أجزاء مختلفة من البلاد .