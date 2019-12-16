تقارير : السعودية تنوي الاستثمار غير الشرعي في حقول سوريا النفظية شرق البلاد

عقب زيارة قام بها وفد من “قوات سوريا الديمقراطية” إلى السعودية، ذكرت وسائل إعلام معارضة بأن شركة “أرامكو” النفطية السعودية تعتزم الاستثمار في حقول سوريا النفطية الخاضعة لسيطرة قسد والتحالف الأمريكي شرق البلاد .

وقالت تلك المواقع إن بعثة رسمية لشركة “أرامكو” وصلت إلى حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي .

أما عن آلية الاستثمار غير الشرعي ، كشفت تلك المواقع أن العملية ستتم عبر عقود توقعها أرامكو مع واشنطن الداعمة لقسد والمسيطرة على غالبية حقول النفط والغاز شمال شرق سوريا .

واللافت في الأمر، أن تلك الأخبار جاءت بعد زيارة قام بها وفد من “قوات سوريا الديمقراطية” للسعودية بعد تلقيهم دعوة من الرياض بطلب من الولايات المتحدة حيث ترأس الوفد حينها رئيس “مجلس دير الزور المدني” التابع لقسد “غسان يوسف”.

وسبق وصرحت الإدارة الأمريكية مراراً وعلى لسان رئيسها دونالد ترامب، بأنها سوف تستحوذ على الثروات الباطنية في دير الزور والحسكة والرقة معتبرة أن النفط السوري بات تحت أيدي الولايات المتحدة وأن بمقدورها التصرف به بشكل كامل وفق ما تشاء .

فيما أشار في وقت سابق إلى أن شركات الطاقة الأمريكية قد تشغل تلك الحقول.