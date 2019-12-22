أرامكو السعودية توضح حقيقة استثمارها في حقول نفط سوريا

أوضحت شركة النفط السعودية أرامكو حقيقة مشاركتها في استثمار حقول نفطية في سوريا بعد أن تداولت وسائل إعلام مختلفة الخبر.

وفي معرض توضيحها حقيقة ذلك، ذكرت الشركة في رسالة إلكترونية لمكتب العلاقات الإعلامية فيها نقلها موقع “عنب بلدي” المعارض: “نؤكد لكم أن أرامكو السعودية لا تشارك في أي أعمال تتعلق بالتنقيب والإنتاج أو أي أنشطة استثمارية أخرى في سوريا”.

يأتي ذلك بعد أن نقلت عدة وسائل إعلامية عن وكالة “الأناضول” التركية ومواقع معارضة أخرى، خبر وصول مهندسين مصريين وسعوديين إلى حقل العمر النفطي الخاضع الذي تسيطر عليه “قوات سوريا الديمقراطية– قسد” المدعومة من أمريكا التي تحتل حقول النفط في تلك المناطق وتسرق إنتاجها.

كما جاء ذلك الخبر عقب زيارة قام بها وفد من “قوات سوريا الديمقراطية” إلى السعودية بدعوة من الأخيرة وبطلب من الولايات المتحدة التي لطالما صرح رئيسها دونالد ترامب بأنه سوف يستحوذ على الثروات الباطنية في دير الزور والحسكة والرقة.