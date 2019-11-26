مصرف سوريا المركزي يعقد جلسة تدخل مفاجئة بعد ساعات.. مامصير سعر الدولار ؟

فاجأ مصرف سوريا المركزي الأسواق بقراره عقد جلسة تدخل اليوم تشمل جميع المعنيين بسوق القطع الأجنبي ( الدولار ).

ومع وصول قيمة الليرة السورية إلى مستوى غير مسبوق بالتدني في السوق السوداء ، حيث لامس سعر صرف الدولار الـ760 وسطياً، والذي انعكس على ارتفاع أسعار المواد في الأسواق ، قرر مصرف سوريا المركزي عقد جلسة تدخل اليوم الثلاثاء.

وتداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة لقرار المصرف الذي دعا فيه كل من البنوك العامة والخاصة ومؤسسات الصرافة في سوريا ، وممثلي اتحاد غرف التجارة، واتحاد غرف الصناعة ، وممثلي مبادرة قطاع رجال الأعمال لدعم الليرة السورية ، لجلسة التدخل .

وستعقد الجلسة اليوم عند الساعة الواحدة ظهراً ، والهدف منها وفق ما جاء في القرار ، اعتماد آلية جديدة لتمويل المستوردات .

وسبق وأكد أمين سر غرفة تجارة حمص أنطون داوود، أن أحد أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار، هو إلزام التاجر بإيداع نسبة 10% من قيمة إجازة الاستيراد بالدولار ضمن صندوق مبادرة دعم الليرة.

يذكر أن نائب حاكم مصرف سوريا المركزي محمد حمرة ، أكد مؤخراً أن المصرف اتخذ قرار حاسم بأنه لن يتدخل في السوق ولا في دولار واحد، مثل السابق، وكل مقدرات المركزي سوف تخصص لتمويل الدولة والسلع الأساسية.