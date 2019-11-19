مدرب منتخب سوريا فجر إبراهيم “لم أطلب من اللاعبين فعل ذلك”.. وورد السلامة يتحدث عن المباراة

تغلب منتخب سوريا لكرة القدم على الفلبين بهدف نظيف، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وعقب اللقاء أبدى مدرب المنتخب السوري فجر إبراهيم، عن سعادته بالفوز على الفلبين (1-0).

وقال إبراهيم: “قدمنا أداءً مثالياً في الشوط الأول، وخلقنا عدة فرص للتسجيل، لكن في الشوط الثاني تراجعنا بشكل غير مبرر، ولم أطلب من اللاعبين ذلك”.

وأضاف: “حصيلتنا هي ثمرة جهود أشهر مضت، والصدارة مستحقة بعد خمسة انتصارات”.

وتابع إبراهيم “دعونا نفرح وجمهورنا يستحق الفرح، فالهدف الذي وضعناه نصب أعيننا تحقق، وهو صدارة المجموعة وحصد النقاط الكاملة”.

ومن جانبه، قال اللاعب ورد السلامة: “المباراة لم تكن سهلة، واستطعنا السيطرة على مجريات الشوط الأول”.

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وأكمل “في الشوط الثاني لم نوفق في المحافظة على مستوانا، لكننا فزنا وهو الأهم”.

مراسلون – رياضة