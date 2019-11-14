شاهد : منتخب سوريا يفوز على الصين بهدفين لهدف .. هدف رائع من أسامة أومري

تغلب منتخب سوريا لكرة القدم على نظيره الصيني بهدفين لهدف، في إطار التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وتقدم المنتخب السوري بهدف أول عبر أسامة أومري، في الدقيقة الـ19 من زمن الشوط الأول.

وأضاف لاعب المنتخب الصيني زهانغ لينينغ، الهدف الثاني لـ “نسور قاسيون” بالخطأ مرمى فريقه في الدقيقة الـ76.

في حين جاء هدف المنتخب الصيني الوحيد في الدقيقة التاسعة والعشرين عن طريق وو لي.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب السوري المجموعة الأولى برصيد 12 نقاط من 4 انتصارات في 4 مباريات.

في حين تأتي الصين ثانياً بسبع نقاط، والفلبين الثالثة (أربع نقاط) وجزر المالديف الرابعة (ثلاث نقاط)، وجوام الخامسة دون رصيد.

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وغاب عن المنتخب السوري كل من محمد عثمان وأحمد الأشقر بداعي الإصابة، وخالد مبيض بداعي المرض.

مراسلون – رياضة

هدف سورية الاول عن طريق اسامه اومري .. pic.twitter.com/0k92vCZ4Et — كورة سوريا (@Syrias_football) November 14, 2019

سوريا 2 : 1 الصين pic.twitter.com/yez10PaGNT — goals (@goals07719178) November 14, 2019