مباراة سوريا والصين .. بث مباشر

تبدأ بعد قليل مبارة سوريا والصين المرتقبة ضمن التصفيات المزدوجة والمؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 ، و كأس آسيا 2023

موعد مباراة سوريا والصين والقنوات الناقلة

تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت دمشق ، حيث من المتوقع أن تعمل قناة سوريا دراما على نقل المباراة .

ويسعى منتخب سوريا للفوز على التنين الصيني من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة والتي يتصدرها نسور قاسيون بـ 9 نقاط

وسيقود مباراة المنتخب السوري ونظيره الصيني، طاقم تحكيم بقيادة الكوري الجنوبي كيم داي يونك.

وسيلاقي “نسور قاسيون”، المنتخب الفلبيني بعد خمسة أيام من مباراة الصين، أي يوم 19 من هذا الشهر.

شاهد بث المباراة على قناة سوريا دراما