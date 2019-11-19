تعرف على تشكيلة منتخب سوريا والفلبين في التصفيات الآسيوية

أعلن مدرب منتخب سوريا لكرة القدم فجر إبراهيم التشكيلة التي سيخوض بها، مباراة الفلبين، في إطار التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وضمن التشكيلة :

إبراهيم عالمة

حسين جويد، أحمد الصالح، عمرو ميداني، مؤيد العجان

محمود المرمور، كامل حميشة

محمود المواس، أسامة أومري، ورد السلامة

عمر السومة.

وتجري المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت سوريا، الخامسة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة “سورية دراما”.

وأكد المدرب فجر إبراهيم، أن مباراة الفلبين، أكثر أهمية من لقاء الصين؛ كونها ستثبت قدم نسور قاسيون في النهائيات الآسيوية.

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ويتصدر المنتخب السوري جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، فيما تأتي الفلبين بالمركز الثالث بـ7 نقاط.

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