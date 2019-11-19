مباراة سوريا والفلبين ( الإياب ) .. بث مباشر .. متعدد الجودة

رياضة
سوريا والفلبين

تبدأ بعد قليل مباراة سوريا والفلبين ضمن بداية مشوار الأياب الذي يخوضه منتخب سوريا في التصفيات المزدوجة والمؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022 و كأس آسيا 2023

موعد مباراة سوريا والفلبين

تجري المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت سوريا و السعودية ، السادسة بتوقيت الإمارات

وتجري المباراة في الارض التي اختارها منتخب سوريا لإجراء مبارياته في الإمارات ، علماً أن نتيجة مباراة الذهاب انتهت بفوز منخب سوريا 5-2

وستعمل قناة سوريا دراما على نقل المباراة ، بالإضافة لقنوات الكأس و دبي الرياضية

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يذكر أن منتخب سوريا فاز مؤخراً على منتخب الصين بنتيجة 2-1 ، متصدرا ً بذلك المجموعة برصيد 12 نقطة

وسنقوم بوضع رابط البث قبيل المباراة .. أو اضغط هنا

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