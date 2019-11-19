مباراة سوريا والفلبين ( الإياب ) .. بث مباشر .. متعدد الجودة

تبدأ بعد قليل مباراة سوريا والفلبين ضمن بداية مشوار الأياب الذي يخوضه منتخب سوريا في التصفيات المزدوجة والمؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022 و كأس آسيا 2023

موعد مباراة سوريا والفلبين

تجري المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت سوريا و السعودية ، السادسة بتوقيت الإمارات

وتجري المباراة في الارض التي اختارها منتخب سوريا لإجراء مبارياته في الإمارات ، علماً أن نتيجة مباراة الذهاب انتهت بفوز منخب سوريا 5-2

وستعمل قناة سوريا دراما على نقل المباراة ، بالإضافة لقنوات الكأس و دبي الرياضية

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يذكر أن منتخب سوريا فاز مؤخراً على منتخب الصين بنتيجة 2-1 ، متصدرا ً بذلك المجموعة برصيد 12 نقطة

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