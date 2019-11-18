بينهم لاجئين سوريين .. حادث سير مروع في لبنان يسفر عن إصابات

أصيب عدد من الأشخاص بينهم لاجئين سوريين ، إثر حادث أليم تمثل بتصادم مركبتين في لبنان أمس الأحد .

وذكر وموقع“ لبنان 24″ ، أن 18 شخص أصيبوا أمس الأحد وجرى نقلهم إلى المستشفى بعد تصادم مركبتين على طريق جبيل في لبنان .

وكان من بين الجرحى7 من اللاجئين السوريين بينهم 3 أطفال وتم نقلهم إلى مستشفى سيدة المعونات

وسارعت الجهات المعنية بعملية الإنقاذ عقب الحادث من خلال استعمال المعدات الهيدروليكية للتمكن من سحب المصابين من داخل السيارة التي تضررت بشدة إثر الحادث.

يذكر أنه خلال الأشهر السابقة عاد عدد كبير من اللاجئين السوريين من لبنان ودول عربية أخرى من بينها الأردن ، فيما تجدر الإشارة إلى أن عدد اللاجئين السوريين أقل من مليون نسمة.