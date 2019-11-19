اعشاب بديل الريجيم .. اعتمدوا عليها لخسارة الوزن بسهولة

تتعدد الـ اعشاب وتختلف فوائدها ، ومن أبرز مزاياها أنها تساهم في عملية التخسيس وتساعد على إنقاص الوزن وإذابة الدهون بشكل سريع وطبيعي.

وتعود أهمية الأعشاب إلى دورها الأساسي في تسريع عملية التمثيل الغذائي والأيض بالجسم.

اعشاب ضرورية خلال عملية التنحيف

أنواع كثيرة من الأعشاب تساعد على التخلّص من الوزن الزائد ، ومن أبرزها:

– الشمر: هذا النوع من الأعشاب العطرية يتميّز بغناه بالألياف و المعادن و الفيتامينات ، كما أنه يحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية، ما يجعله من الأنواع المثالية لتنحيف الجسم.

– الهيل: إن الألياف الغذائية الموجودة في الهيل تساهم في تحسين الجهاز الهضمي ، وتحفز عملية التمثيل الغذائي وتزيد من حرق الدهون في الجسم.

– اكليل الجبل: تتميّز عشبة اكليل الجبل او الروزماري باحتوائها على الدهون المشبعة و الالياف الغذائية ، إضافة الى دورها الأساسي في تقليل الدهون المتراكمة في الجسم والمساعدة على الهضم.

– المريمية: تحتوي على مادة تساعد على زيادة نسبة الدهون المحروقة في الجسم وتسريع معدل الأيض.

إليكم رجيم اعشاب سريع وفعّال

رجيم الأعشاب هو من الوسائل الفعّالة التي تساعد على خسارة حوالي 2 إلى 3 كيلوجرامات في الأسبوع الواحد ، وذلك من خلال اعتماد النظام التالي:

اليوم الأول:

– الفطور: كوب من شاي الأعشاب + بيضة واحدة مسلوقة + شريحة خبز أسمر + شاي أو قهوة بدون سكر.

– الغداء: شوربة الأعشاب الساخنة + شريحة خبز + قطعة جبن.

– العشاء: شريحة من السمك المشوي + شريحة خبز + طبق من السلطة الخضراء.

اليوم الثاني:

– الفطور: كوب من عصير الأعشاب + نصف كوب من الحليب خالي الدسم.

– الغداء: شوربة أعشاب + شريحة من اللحم المشوي + قطعتان من التوست + سلطة خضراء.

– العشاء: نصف كوب عصير طماطم + قطعة خبز + قطعة جبن خالي من الدسم + كوب شاي من دون سكر.

اليوم الثالث:

– الفطور: كوب من شاي الأعشاب الدافئ + بيضة مسلوقة + قطعة توست.

– الغداء: شوربة خضار بالأعشاب + شريحة من الدجاج أو اللحم + سلطة خضراء + ثمرة تفاح.

– العشاء: شريحة من الدجاج المشوي بدون جلد + خبز محمص + طبق من الكرفس و الجزر والخس.