للتخلص من السمنة الزائدة بأسبوع واحد.. جربوا ريجيم الخمس وجبات

يعتبر ريجيم الخمس وجبات من بين الحميات التي تساعد على التخلص مـن السمنة الزائدة و الدهون الإضافية في الجسم.

فهذا النوع من الرجيم أثبت فعاليته بشكل كبير في مساعدتكم على خسارة 3 إلى 4 كيلوغرامات من وزنكم في الأسبوع.

دايت الخمس وجبات للتخلص من السمنة الزائدة

– إن دايت الخمس وجبات يرتكز على تناول 5 وجبات في اليوم فقط، 3 أساسية و2 خفيفة.

فهذا الأمر يساعد على تعزيز الشعور بالشبع طيلة اليوم، ويمنع بالتالي الشعور بالجوع في الوقت بين الوجبات.

– إن دايت الخمس وجبات يساعد على زيادة التمثيل الغذائي ما يعزز من حرق المزيد من الدهون في الجسم ويمنع تراكمها في أجزاء الجسم المتفرقة.

وهذا الأمر لا يزيد أبدا الوزن، بل يسعاعد في عملية التخلص من السمنة .

– إن ما يجمع ريجيم الخمس الوجبات بأنواع الريجيم الأخرى هو أنه يرتكز على تناول الالياف الغذائية والبروتينات، مقابل الامتناع تماما عن تناول الدهون المشبعة والسكريات.

فهذا الامر، يساعد على بناء كتلة العضلات، ينشط حركة الأمعاء ما يمنع بالتالي الإمساك وتحول السموم إلى التهابات ودهون في الجسم.

نصائح عند اتباع ريجيم الخمس وجبات

– من الضروري أن تمارسوا التمارين الرياضية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، كالمشي والركض وغيره.

فالرياضة تساعد على زيادة التمثيل الغذائي، وبالتالي حرق المزيد من الدهون والتخلص من السمنة .

– كما عليكم ايضا، وفي حال كنتم تعانون من أية مشكلة صحية، أن تستشيروا الطبيب قب اتباع هذا الريجيم على الرغم من أنه آمن.

– شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا، وخصوصا قبل الوجبات الخمس.

نموذج ريجيم الخمس وجبات للتخلص من السمنة الزائدة

الإفطار

– كوب من الحليب الخالي من ادسم + حفنة من التوت البري أو الشوفان

– أو كوب قهوة أو شاي بدون سكر + توست مع الجبنة أو اللبنة الخالية من الدسم

وجبة خفيفة ، حبة من الفواكه

الغذاء

– صدر دجاج مشوي + سلطة خضار مع صلصة زيت الزيتون والحامض.

-أو فيليه سمك مشوي مع سلطة الخضار.

وجبة خفيفة

حفنة من المكسرات

وجبة العشاء

– شريحتان من التوست الأسمر + قطعتين من الجبنة الخالية من الدسم.

– طبق من الخضروات المشوية.